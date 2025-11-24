Rossi tuvo que abandonar el domingo en Salta.

Uno de los principales atractivos de este fin de semana en el TC2000 era la posibilidad de que se defina el campeonato, puesto que Matías Rossi tenía todo a su favor para volverse inalcanzable en la tabla de posiciones a falta de una fecha para el final de la temporada. El oriundo de Del Viso ya había quedado mejor posicionado que Emiliano Stang en la clasificación, lo que le permitió sumar unos puntos de diferencia antes de la final.

Ahora bien, la cita en el Autódromo Martín Miguel de Güemes tuvo la particularidad de que debían cumplirse determinados requisitos, como completar los 40 minutos de carrera y pasar por boxes para el recambio de neumáticos. Fue en ese momento cuando llegaron los problemas para el piloto delvisense, que en la decimosegunda vuelta ingresó a boxes y no pudo volver a la pista después de que se trabó una de las ruedas.

La consecuencia de la rueda atorada era solamente una pérdida de tiempo en principio, pero Rossi debió volver al garaje cuando se encaminaba a volver a la pista debido a un sobrecalentamiento. De hecho, el “Misil” dio más detalles de lo sucedido cuando habló con Carburando después de su retiro, que le impidió consagrarse y dejó abierta la lucha por el campeonato, que se definirá en la última fecha.

“Una lástima, una pena en esta instancia del campeonato. La verdad que duele, pero hay que seguir trabajando, no queda otra. Se trabó una rueda, una pistola. Estuvimos mucho tiempo parados en boxes y con la temperatura extrema levantó la temperatura del motor y se paró saliendo de los boxes”, afirmó el piloto de Toyota Gazoo Racing tras abandonar cuando todavía quedaban 23 minutos en el cronómetro.

Cabe mencionar que la final del Turismo Competición 2000 en Salta se la quedó Emiliano Stang, el compañero de Rossi que también corre con un Toyota Corolla Cross. Ahora, la diferencia entre ambos pilotos es de 17 puntos cuando solamente queda una fecha por delante, la cual está programada para el próximo 12 de diciembre en el Autódromo Eusebio Marcilla de Junín.

Stang se mantiene con vida en el campeonato.

Posiciones del TC2000 tras la cita en Salta