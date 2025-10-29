Al TC le quedan tres fechas en esta temporada.

El TC2000 se encuentra en pausa tras la victoria de Gabriel Ponce de León en el Autódromo Eduardo Copello de la Quebrada del Zonda, puesto que la siguiente fecha será recién en el próximo mes. En este contexto, las autoridades del certamen aprovecharon la pausa para tomar ritmo con el desarrollo de los compuestos de cara a la siguiente temporada, que será la segunda tras el arribo de las SUV al certamen.

La semana pasada, el Turismo Competición 2000 organizó unas pruebas que se llevarán a cabo este fin de semana en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, donde Franco Vivian probará 14 compuestos de los nuevos neumáticos de Pirelli. Ahora bien, las gomas no serían lo único nuevo que tendrá el certamen en 2026, ya que vendrían acompañadas por una nueva serie de llantas para optimizar el rendimiento en pista.

Así lo manifestó Gabriel Furlán en una reciente entrevista con Carburando, en la que dio más detalles acerca de los test que se realizarán en el circuito porteño. “Estamos probando, ahora vamos a volver a tener una prueba de TC2000 para un test de neumáticos específicamente para Pirelli. Son unas modificaciones tanto en carcasa como en compuesto para mejorar el neumático para el próximo año y ahí en esa mezcla se está también trabajando con la llanta”, comenzó el asesor técnico y deportivo del TC2000.

“Ellos creen que se puede hacer mejor y nosotros estamos a disposición del fabricante para evolucionar”, agregó Furlán, que hizo referencia a la presencia de Vivian con el Chevrolet Tracker de Pro Racing. Por último, el asesor explicó cuál es la finalidad de la nueva llanta para 2026: “Con la llanta nueva se busca más refrigeración, se busca una estética más linda, se busca una mayor durabilidad y está hermanado con lo que Pirelli proponga con el neumático”.

Tabla de posiciones del TC2000

El TC2000 recién volverá en el fin de semana del 7 al 9 de noviembre con la visita al Autódromo Complejo Polideportivo Ciudad de Mercedes, en Uruguay, donde se disputará la décima fecha de la temporada. A continuación, la tabla de posiciones del certamen a falta de tres carreras para el cierre del calendario.

El TC2000 disputará su décima fecha en Uruguay.