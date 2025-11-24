Zelenski dice que se discutirán temas delicados relativos a Ucrania con Trump

FOTO DE ARCHIVO-El presidente de Ucrania, Zelenskiy, visita Madrid

ters) -El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el lunes que una propuesta de plan de paz que ahora se discute con Estados Unidos y Europa ha incorporado puntos "correctos", pero destacó que los asuntos sensibles tendrían que ser conversados con su par estadounidense, Donald Trump.

"A partir de ahora, después de (las conversaciones en) Ginebra, hay menos puntos, ya no 28, y muchos elementos correctos se han incorporado a este marco", dijo Zelenski en su discurso nocturno por video.

"Nuestro equipo ya ha informado hoy sobre el nuevo borrador de pasos y éste es realmente el enfoque correcto. Los asuntos sensibles, los puntos más delicados, los discutiré con el presidente Trump".

Zelenski dijo que el proceso de elaboración de un documento final sería difícil y que Ucrania agradecía la ayuda ofrecida por otros países y el enfoque "constructivo" de Estados Unidos.

Dijo que a Rusia le interesa interrumpir el proceso de paz y advirtió a los ucranianos que prestaran especial atención a las alertas de ataques aéreos en los próximos días y semanas "ya que entendemos perfectamente con quién estamos tratando".

Zelenski sostuvo que si proseguían las negociaciones para resolver la guerra "no debe haber misiles, ni ataques masivos contra Ucrania y nuestro pueblo. Esto es algo que pueden garantizar aquellos que son fuertes en el mundo".

