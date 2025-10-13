TC2000: la emoción de Gabriel Ponce de León tras su victoria en el regreso del Zonda al certamen

El primer triunfo de Ponce de León en la temporada.

Luego de la victoria de Matías Rossi en los 200 Kilómetros de Buenos Aires, el TC2000 volvió este fin de semana para la disputa de la novena fecha en el Autódromo Eduardo Copello. Era el regreso del Zonda a la competencia después de seis años, puesto que la última visita al trazado sanjuanino se había dado en septiembre del 2019, cuando Matías Milla se hizo con la victoria con el Renault Fluence.

Este sábado, Facundo Aldrighetti se había quedado con la pole, pero Rossi no tardó en tomar el liderato en la largada y parecía encaminarse a una nueva victoria hasta que comenzó a retrasarse por problemas con la hidráulica del Toyota Corolla Cross GR-S. Dicho inconveniente le permitió a Gabriel Ponce de León hacerse con el primer lugar luego de haber largado tercero y se hizo con una buena diferencia para hacerse con la victoria.

Así, el piloto juninense alcanzó su primer triunfo de la temporada con un tiempo de 37:22.370, seguido en el podio por Marcelo Ciarrocchi (+1.726s) y Leonel Pernía (+3.160s). Ahora bien, no es solo la primera victoria de Ponce de León en este 2025, sino la primera en diez años, considerando que la última había sido en los 200 Km de La Pampa en 2015 junto a Rossi, mientras que para la última como titular hay que remontarse a Córdoba 2010.

De ahí la emoción del tricampeón del Turismo Competición 2000, que ya suma tres finales ganadas en el Zonda de San Juan (2000, 2008 y 2025). “Pasó mucho tiempo. Estoy feliz como en mi primera victoria en la categoría, allá por 1998. La disfruté mucho a la última vuelta arriba de la vuelta. Venía festejando ya”, señaló Ponce de León en diálogo con Campeones, en referencia a la emoción que se escuchó por la radio antes de cruzar la línea de meta.

“Vivo el automovilismo como aquel día, lo disfruto y lo siento como cuando tenía 18 años o menos y hoy me llevo una victoria realmente increíble. Cuando uno menos se lo espera, se dan las carreras. Se escapó en dos oportunidades este año viniendo ganando y sabía que en algún momento se podía dar. No hay que bajar los brazos”, agregó el experimentado piloto.

Ponce de León subió un puesto en la tabla.

Posiciones del TC2000 tras San Juan

Finalizada la acción en el Autódromo Eduardo Copello, el TC2000 volverá en el fin de semana del 8-9 de noviembre con la décima fecha en el Autódromo de Mercedes en Uruguay. A dicha cita, la tabla de posiciones llegará del siguiente modo tras la última actualización de este domingo: