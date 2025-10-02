Matías Rossi se prepara para una triple competencia en la siguiente temporada: “Prioridad”

Rossi podría correr en TN APAT en 2026.

A tan solo unos días de su victoria en los 200 Km de Buenos Aires por la octava fecha del TC2000, Matías Rossi ya se prepara para lo que se viene, entre lo que se destaca la cita del Turismo Carretera en San Nicolás este fin de semana. Con el cierre de temporada tan cercano, el oriundo de Del Viso ya comienza a planificar su agenda para el próximo año, en el que no descarta sumar un tercer certamen.

Así lo manifestó el piloto delvisense durante una reciente entrevista con Carburando en la previa a la decimosegunda fecha del TC. En esta, dio a conocer que planea seguir tanto en el TC como en el TC2000 vistiendo los colores de Toyota: “Lo que yo pretendo hacer como primer objetivo es seguir ligado a Toyota, son muchos años con la compañía y no es por quedar bien, pero es la realidad en el automovilismo”.

Y es que para Rossi, vincularse con la marca nipona ha sido uno de los mejores sucesos ocurridos en su carrera por las puertas que le abrió a nivel internacional, motivo por el que planea seguir mucho tiempo con Toyota. “Las posibilidades que me entrega la terminal como fue haber corrido en Brasil y tener siempre una puerta a nivel internacional con ellos”, agregó el tricampeón del TC2000.

Pero lo que más llamó la atención fue que el “Misil” considera sumar una tercera categoría a su agenda para el próximo año, en el que podría llegar a incluir el Turismo Nacional APAT, algo que se definirá en conjunto con la marca japonesa. “Quiero correr en TC y TC2000, eso seguro. Mantenerme como estoy y poder darle renovación al vínculo en esas categorías me gustaría y tengo una oferta para hacer TN APAT en 2026, la cual estoy evaluando”, reveló.

Rossi lidera en TC2000 y tiene 205,5 puntos en TC.

En relación con esto, Rossi mencionó que la clave será poder mantener su relación con Toyota, por lo que su planificación para el próximo año terminará de definirse por ese factor. “Mi prioridad es Toyota, depende lo que ellos organicen y que línea tomen, para yo poder acomodarme y ver si puedo hacer uno u otra divisional”, añadió antes de reconocer que tiene una oferta en otro equipo, con un acuerdo que todavía se encuentra en proceso.

Horarios del TC en San Nicolás

Este fin de semana, el Turismo Carretera volverá con la cita en el Autódromo San Nicolás por la decimosegunda fecha de la temporada, la segunda desde que se dio inicio a la Copa de Oro, a la que Matías Rossi aspira llegar como uno de los ingresos de último minuto. A continuación, los horarios a tener en cuenta para la fecha de la categoría más importante del automovilismo nacional:

Sábado:

11:05 a 11:25 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo A) 20 Min.

11:30 a 11:50 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo B) 20 Min.

13:20 a 13:50 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.

13:55 a 14:25 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.

16:03 a 16:11 Hs. Clasificación 3* Cuarto 8 Min.

16:16 a 16:24 Hs. Clasificación 4* Cuarto 8 Min.

16:29 a 16:37 Hs. Clasificación 1* Cuarto 8 Min.

16:42 a 16:50 Hs. Clasificación 2* Cuarto 8 Min.

Domingo: