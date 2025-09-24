BMW se unirá al TC en 2026.

A pesar de haberse caracterizado históricamente por ser una competencia bastante cerrada en cuanto a nuevas incorporaciones, el Turismo Carretera comenzó a cambiar su perspectiva con el ingreso a Toyota en 2022. El arribo de la marca japonesa marcó un antes y un después en el certamen, que poco a poco comienza a dejar de lado la tradición de utilizar coches clásicos y nacionales, algo que se vio claramente con la llegada de Mercedes-Benz.

En junio de este año, la ACTC confirmó la incorporación de la “estrella de las tres puntas” como la sexta marca del TC, que este martes recibió la oficialización de otra importante firma que se unirá en 2026. A través de su sitio oficial, la entidad reguladora reveló que BMW se sumará a la categoría más importante del automovilismo nacional debido a un cambio que tendrá uno de los equipos del certamen.

Y es que Fispa Corse no trabajará con el Ford Mustang Mach I a partir de la siguiente temporada y pasará a usar el BMW M4, cuyo volante estará en manos de Julián Santero, el campeón defensor del TC en este 2025. “La prestigiosa marca alemana, BMW, formará parte del Turismo Carretera. Bajo la responsabilidad del equipo Fispa Corse entrará al mundo del TC a partir de la primera fecha de la temporada 2026”, informó la ACTC en su comunicado oficial.

Por otro lado, el piloto mendocino también habló de la importancia que tiene este paso para la categoría nacional y agradeció a la ACTC por haber permitido el arribo de la marca alemana. “¡Ya es oficial, el año que viene vamos a correr con BMW en el Turismo Carretera! Feliz de ser parte de este gran proyecto. Gracias ACTC, Sergio Trepat y todos los que hicieron posible esto. ¡Sigamos escribiendo la historia de esta hermosa categoría!”, escribió Santero a través de su cuenta de Instagram.

Posiciones de la Copa de Oro del TC

Tras la cita en San Luis, no solamente Agustín Canapino dio el primer paso hacia su quinto campeonato, sino que también se comenzaron a definir los posibles clasificados por “último minuto” (UM) a la etapa final de la temporada. A continuación, las posiciones de la Copa de Oro del Turismo Carretera con la inclusión de los que actualmente se encuentran entre los tres para ingresar a la disputa del título en la última fecha.

Así recibió la categoría a BMW en las redes sociales.