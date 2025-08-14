Uno de los posteos de Bricco Design sobre Mercedes.

En el pasado mes de junio, la ACTC sorprendió al aprobar el ingreso de Mercedes como la sexta marca que estará presente en el Turismo Carretera a partir de la siguiente temporada, una decisión llamativa considerando lo conservadora que es la categoría. Históricamente, el certamen se ha destacado por ser bastante cerrada en cuanto a incluir marcas extranjeras, aunque el ingreso de Toyota en 2022 marcó un cambio de época.

Ahora, con la confirmación de la llegada de las “Flechas Plateadas” para 2026, hay mucha expectativa por lo que puede suceder con la marca, que tiene confirmado a Diego Azar como su primer piloto, en especial por haber impulsado el proyecto junto a Daniel Herrero. Tal es la ansiedad que genera tener una nueva firma en el TC que ya salieron a la luz los primeros bocetos de lo que podría ser el coche de Mercedes en el certamen.

Fueron varios los diseñadores que comenzaron a hacer circular sus versiones de los coches de la marca alemana en el Turismo Carretera, pero sin duda uno de los que resaltó ha sido el de Bricco Design. A través de sus redes sociales, el diseñador publicó un modelo de Mercedes en color negro, con detalles en un celeste que guarda un tono similar con el verde agua que tiene la escudería germana en la Fórmula 1.

Si bien no llega a verse el modelo en el que basó su diseño, sin duda se trata de una versión elegante y llamativa que cautivó a los fanáticos en las redes sociales. Cabe mencionar que la presentación de Mercedes se hará en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez en noviembre durante un evento especial dedicado especialmente a darle la bienvenida a la nueva firma. A su vez, todavía quedan definirse otros pilotos que se suban al coche alemán, entre los que suenan Julián Santero, Agustín Canapino, Gastón Iansa y Otto Fritzler.

Se define la Copa de Oro en Buenos Aires

Tras la cita en San Juan, el Turismo Carretera volverá a las pistas el fin de semana del 23-24 de agosto en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, donde se definirán los clasificados a la Copa de Oro. Por el momento, son cinco los pilotos que ya se hicieron con el pase a la fase final del campeonato, entre ellos Marcelo Agrelo, quien ganó el Torneo de Carreras Especiales. A continuación, los primeros 15 que pelean por los puestos que quedan para la fase final:

El Mercedes-Benz de Bricco Design.