El TC tendrá seis marcas a partir de 2026.

Históricamente, el Turismo Carretera es una competencia bastante cerrada en cuanto a las marcas que tienen la habilitación para competir, motivo por el que el ingreso de Toyota en 2022 fue un cambio revolucionario en el certamen. El arribo de la marca japonesa rompió con una tradición de décadas de coches clásicos y nacionales y marcó un antecedente que fue tenido en cuenta para la inclusión de Mercedes-Benz.

En junio de este año, la ACTC confirmó a la marca alemana como la sexta firma en el TC y, aunque todavía no se confirmó el modelo, se sabe que el regreso de Mercedes-Benz se dará en la siguiente temporada con la gestión de Daniel Herrero. Ahora bien, seis marcas no parece ser suficientes para la categoría más importante del automovilismo nacional, tanto que en las últimas semanas tomaron fuerza rumores sobre una séptima.

Diversos medios hablaron de las chances de que Nissan arribe al TC en los próximos años, un tema que no pasó desapercibido en el “Desafío de las Estrellas” que se disputó el fin de semana pasado en el Circuito San Juan Villicum. Allí, Hugo Mazzacane fue consultado por Campeones sobre estos rumores que vinculan a la empresa nipona con el certamen argentino y el presidente de la ACTC no le cerró las puertas a los asiáticos.

“Quizá, solamente eso. A lo mejor sigue habiendo novedades, o buenas novedades, que también nos hacen felices y nos dicen que estamos haciendo las cosas de manera correcta”, se limitó a responder Mazzacane. Ahora, lo cierto es que la gestión actual del Turismo Carretera ha roto con varias costumbres de la competencia, que se encuentra en uno de sus momentos de mayor apertura, por lo que no sería de extrañar ver a otra firma japonesa en los circuitos de nuestro país en los próximos años.

¿Cuándo se corre de nuevo el TC?

Tras la victoria de Martín Vázquez en San Juan, el Turismo Carretera conoció a sus primeros cinco clasificados a la Copa de Oro, en la que ya tienen sus cupos asegurados Julián Santero, Marcelo Agrelo, Mauricio Lambiris, Juan Martín Trucco y Agustín Canapino. Ahora, a la fase regular tan solo le queda una fecha para definir a los últimos siete que ingresarán a la definición del campeonato en las últimas cinco fechas.

Vázquez obtuvo su primera victoria en el TC.

De ahí la importancia que tendrá la cita en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez los días 23 y 24 de agosto, a apenas dos semanas del “Desafío de las Estrellas”. Hasta el momento, los que se encuentran en la zona de clasificación son Germán Todino, Santiago Mangoni, Jeremías Olmedo, José Manuel Urcera, Valentín Aguirre, Facundo Chapur y Otto Fritzler.