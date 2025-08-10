Turismo Carretera: Martín Vázquez ganó en San Juan y se definieron los primeros clasificados a la Copa de Oro

Vázquez obtuvo su primera victoria en el TC.

Tras varias semanas de espera, el Turismo Carretera volvió este fin de semana en el Circuito San Juan Villicum, que albergó el denominado “Desafío de las Estrellas”, la última de las fechas especiales de la temporada. Como en cada año, el poleman se decidió por el tradicional sorteo, donde Gastón Mazzacane quedó primero con el Chevrolet Camaro, delante del Ford Mustang de Augusto Carinelli y el Dodge Challenger de Martín Vázquez.

El piloto de MV Racing Team atraviesa su tercer año en el TC y hasta este domingo su mejor resultado había sido un noveno lugar en Toay, donde esta temporada finalizó décimo en la cuarta fecha. Sin embargo, en esta oportunidad, Vázquez tuvo una actuación consagratoria en el trazado sanjuanino, donde logró colocarse segundo al momento de las detenciones en boxes para el cambio de neumáticos y la recarga de combustible.

Para esa momento, Emiliano Spataro mantenía el liderazgo con una diferencia de 39 segundos a favor, aunque un problema con el voltaje de la batería del Ford Mustang lo hizo perder rendimiento en las últimas vueltas. De hecho, el piloto de la Escudería G129 no pudo mantener el liderazgo y perdió la punta a seis vueltas del final a manos de Vázquez, que se encaminaba a su primera victoria en la categoría a base de una buena estrategia y una buena conducción.

Además, el pilarense se vio beneficiado por la lucha entre Facunco Chapur y Juan José Ebarlín por el segundo lugar, algo que le permitió tomar distancia y quedarse con la victoria con un tiempo de 1:31:06.064. Detrás de Vázquez, Chapur quedó segundo con una diferencia de + 0.925s, seguido por Ebarlín, tercero con +1.324s. Ahora bien, el triunfo del joven de MV Racing Team no fue lo único destacado del día, sino también la definición de los primeros clasificados a la Copa de Oro.

Y es que finalizada la novena fecha, tan solo queda una cita en la fase regular, por lo que algunos pilotos pudieron asegurar su lugar entre los 12 mejores del año para disputar el título en las últimas cinco fechas. En este sentido, los clasificados son Julián Santero, Marcelo Agrelo, Mauricio Lambiris, Juan Martín Trucco –que también ganó el Torneo de Carreras Especiales– y Agustín Canapino.

El pilarense sigue fuera de los 12 mejores del campeonato.

Posiciones del TC tras San Juan Villicum

Con tan solo una fecha pendiente en la fase regular, el Turismo Carretera cuenta con cuatro ganadores entre los 12 mejores: Mauricio Lambiris, Agustín Canapino, Facundo Chapur y Otto Fritzler. Por su parte, afuera se encuentran Juan B. de Benedictis, Mariano Werner, Martín Vázquez y Jonatan Castellano, quienes intentarán ganar posiciones en la tabla, que quedó conformada del siguiente modo: