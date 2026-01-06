"Las Esposas Cazadoras", creada por Rebecca Perry Cutter, suma una calificación de 6,8 sobre 10 en la plataforma IMDB

Estrenada en julio en Estados Unidos y basada en la novela homónima de May Cobb, "Las Esposas Cazadoras" se posiciona como uno de los fenómenos que arrasa en Netflix este 2026. La miniserie está disponible en Argentina hace algunos días y ya causó furor.

Protagonizada por Brittany Snow, Malin Akerman y Jaime Ray Newman, la serie de sólo ocho capítulos combina suspenso y drama de la suburbana estadounidense, donde el lujo, el poder y las apariencias esconden secretos capaces de destruirlo todo.

"Las Esposas Cazadoras", creada por Rebecca Perry Cutter, suma una calificación de 6,8 sobre 10 en la plataforma IMDB y 78% de críticas positivas en Rotten Tomatoes.

¿De qué se trata Las Esposas Cazadoras?

La historia comienza con Sophie O’Neill, una mujer que deja atrás la ciudad para mudarse junto a su familia a un exclusivo pueblo del este de Texas. El cambio promete tranquilidad y una vida más estable, pero rápidamente se siente fuera de lugar en una comunidad cerrada, conservadora y regida por normas implícitas difíciles de descifrar.

Su adaptación da un giro inesperado cuando conoce a Margo Banks, una carismática, magnética y poderosa vecina que parece dominar la vida social del pueblo y quien lidera un selecto grupo de mujeres "Las Esposas Cazadoras" que se reúnen para practicar tiro al blanco, beber, coquetear con el peligro y, sobre todo, desafiar los límites que la sociedad les impone.

Lo que en un principio parece una vía de escape para Sophie, una forma de sentirse aceptada y viva, pronto se revela como una red de relaciones tóxicas. Las reuniones incluyen también una dinámica de poder marcada por la seducción, la competencia y la manipulación emocional. A medida que se adentra en este círculo íntimo, comienza a perder el control de su propia identidad, atrapada entre la fascinación que le provoca Margo y la creciente sensación de que algo terrible está por suceder.

Ficha técnica de Las Esposas Cazadoras