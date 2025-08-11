Colapinto tuvo dos malas paradas en el GP de Hungría.

A pesar de que no hubo acción este fin de semana en la Fórmula 1, que se encuentra de vacaciones tras lo que fue la cita en Budapest, los fanáticos tuvieron la oportunidad de ver la novena fecha del Turismo Carretera que se desarrolló en el Circuito San Juan Villicum. Claro que fue una fecha especial, puesto que se trató del “Desafío de las Estrellas”, donde el condimento extra estuvo en las paradas por boxes para el cambio de neumáticos y la recarga de combustible.

Fue allí donde Pradecon Racing, equipo que cuenta con figuras como Matías Rossi, Christian Ledesma y Otto Fritzler, se lució en las paradas de boxes con una detención de 6.10 segundos para el cambio de las gomas derechas. Dicho tiempo se contrastó con el incidente que sufrió Franco Colapinto en el GP de Hungría, donde tuvo dos paradas ineficientes de 11 y 7.2 segundos, respectivamente, lo que derivó en una importante pérdida de tiempo.

De hecho, tras la carrera en el Hungaroring, Alpine fue objeto de burlas en las redes sociales por la lentitud de los mecánicos, que tuvieron problemas en el sensor de la pistola neumática, según comunicó el equipo galo luego de una exhausta investigación. Ahora bien, en el TC no dejaron escapar el caos que vivió el pilarense en Budapest y lo compararon con la detención que tuvo Pradecon Racing en San Juan.

“POV: sos mecánico de TC y cambiás los neumáticos más rápido que Alpine”, dice el video que el equipo publicó en sus redes sociales con lo que fue el paso por boxes de Fritzler. Pero eso no fue todo, ya que en la descripción del video, el equipo fue por más y agregó: “¿Alguien sabe a dónde le mandamos el CV a @alpinef1team? @francolapinto cualquier cosa nos escribís al privado”.

Claro que semejante posteo causó repercusión en las redes sociales, con muchos fanáticos celebrando la picardía de Pradecon Racing, que minutos más tarde salió a aclarar que se trata de una broma en los comentarios para evitarse inconvenientes con la escudería francesa. “Siempre con buena onda y humor. ¡Lo mejor para Franco y para todo el equipo!”, agregaron.

La parada de Fritzler fue el récord de la fecha.

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto?

Luego del GP de Hungría, la Fórmula 1 ingresó en las vacaciones por el verano europeo, que pone en pausa la competencia por casi un mes hasta la disputa de la decimoquinta fecha de la temporada. Tal es así que Franco Colapinto recién volverá a las pistas en el fin de semana del 29 al 31 de agosto en el Circuito de Zandvoort, sede del Gran Premio de Países Bajos.