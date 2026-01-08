A qué hora llueve en Córdoba: el pronóstico del tiempo en Córdoba hoy jueves 8 de enero

La jornada se desarrollará con cielo mayormente cubierto y temperaturas templadas, con una mínima de 18 grados y una máxima cercana a los 20, sin grandes variaciones térmicas

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada inestable en la provincia, con condiciones marcadas por la humedad y la probabilidad de precipitaciones. El clima en Córdoba se presenta con temperaturas moderadas y un escenario típico de verano, donde las tormentas y chaparrones pueden aparecer en distintos momentos del día, afectando la rutina diaria.

Durante este jueves 8 de enero, el clima estará condicionado por la presencia de nubosidad y un alto porcentaje de lluvias. Las autoridades meteorológicas recomiendan seguir de cerca la evolución del tiempo, ya que las precipitaciones podrían registrarse de manera intermitente.

Cómo estará el clima en córdoba durante la jornada

Según el reporte meteorológico, la jornada se desarrollará con un ambiente cálido a templado y escasa variación térmica. La temperatura mínima prevista es de 18 grados, mientras que la máxima alcanzará los 20 grados, configurando un día sin extremos de calor.

La nubosidad será protagonista a lo largo de toda la jornada, con un cielo mayormente cubierto. Este escenario favorece la inestabilidad atmosférica, lo que incrementa la probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. La sensación térmica se mantendrá acorde a los valores registrados, sin cambios bruscos a lo largo del día.

A qué hora se esperan lluvias y tormentas en córdoba

De acuerdo con el pronóstico del tiempo, las precipitaciones no se concentrarán en un único momento. Durante la mañana, se esperan tormentas y chaparrones aislados, que podrían desarrollarse de forma irregular y con variada intensidad.

Con el correr de las horas, la inestabilidad continuará. Hacia la tarde y la noche, aumentan las probabilidades de lluvias más persistentes, con un 90% de chances de precipitaciones. Este es el período con mayor probabilidad de lluvias continuas, por lo que se prevé que las condiciones se tornen más complicadas para actividades al aire libre durante el cierre del día.

Probabilidad de lluvias y condiciones del viento

El clima en Córdoba para este jueves se caracteriza por una probabilidad de lluvias elevada, que alcanza el 90%. Este valor refleja un escenario casi seguro de precipitaciones en algún tramo del día, aunque no necesariamente de forma constante.

En cuanto al viento, se esperan ráfagas leves provenientes del este-sudeste, con una velocidad aproximada de 4 kilómetros por hora. Estas condiciones indican una circulación de aire suave, sin influencia significativa en la temperatura, pero que puede contribuir a la persistencia de la humedad ambiental.

Las precipitaciones podrían aparecer desde la mañana en forma de chaparrones aislados y ganar intensidad hacia la tarde y la noche, cuando aumentan las chances de lluvias persistentes.

Qué tener en cuenta ante el pronóstico del tiempo

Ante este panorama, se recomienda prever posibles interrupciones en actividades planificadas al aire libre. La combinación de tormentas matinales y lluvias hacia la tarde-noche puede generar demoras en el tránsito y cambios en la agenda cotidiana.

El pronóstico del tiempo no indica un descenso marcado de temperatura, pero sí un ambiente inestable que se mantendrá durante gran parte del día. Seguir las actualizaciones meteorológicas permitirá anticipar cambios y reducir inconvenientes frente a un clima variable.

De esta manera, el clima en Córdoba para este jueves 8 de enero estará dominado por la inestabilidad, con lluvias previstas en distintos momentos y temperaturas moderadas, propias de una jornada veraniega atravesada por tormentas.