El presidente Javier Milei mantiene su agenda oficial con actividades previstas en Córdoba y Buenos Aires antes de su viaje al Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. Según voceros, el mandatario concentra sus tareas de gestión en la Residencia de Olivos y prepara actos vinculados a la administración. En tanto, el gobierno de Javier Milei continúa marcando su lineamiento con Estados Unidos ante el ataque a Venezuela. Ante esto, desde la oposición exigió juicio político al mandatario. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
En Diputados impulsan el juicio político a Milei: "Es un payaso que pretende ser Virrey"
En VIVO - Actualizado hace 2 horas
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 2 horas
El Gobierno nombró en la ANMAT a un cirujano vinculado a OSDE
El nombramiento fue oficializado por decreto y rige desde enero. El cambio en la conducción del ente regulador se produce en medio de una investigación judicial por el fentanillo.
Luis Fontana es el nuevo titular de ANMAT
Hace 2 horas
En Diputados impulsan el juicio político a Milei: “Es un payaso que pretende ser Virrey en Latinoamérica”
En la Cámara de Diputados, el bloque de Unión por la Patria anunció que presentará un pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei. La iniciativa fue adelantada por el legislador Juan Marino, quien cuestionó duramente la postura del mandatario respecto a la política exterior y su alineamiento con Estados Unidos.
En primer lugar, Marino aseguró: “Vamos a presentar el pedido de juicio político a Javier Milei”. Según explicó, la decisión responde a lo que considera una actitud incompatible con la conducción de un país latinoamericano. Asimismo, el diputado señaló que Milei “festejó el ataque terrorista de Trump y el secuestro de Maduro”, lo que, a su entender, constituye una grave falta institucional.
Por otra parte, Marino acusó al presidente de dejar de actuar como jefe de Estado para convertirse en un actor subordinado a los intereses de Washington. En ese sentido, expresó: “Milei ya no actúa como presidente, es un payaso que pretende ser Virrey en Latinoamérica”. De este modo, el legislador vinculó directamente la iniciativa parlamentaria con el rechazo a la política exterior del gobierno, marcada por un alineamiento explícito con Estados Unidos.
Finalmente, Marino, también referente del Partido Piquetero, confirmó que el pedido será formalizado en el Congreso. La presentación buscará abrir un debate institucional sobre los límites de la política exterior y el rol del presidente en el marco regional.
Hace 3 horas
El Gobierno retoma la agenda federal para sumar apoyo a las reformas de Milei
Milei retoma "el tour de la gratitud" visitando nuevamente Córdoba y Buenos Aires, previo a su viaje a Davos. Es probable que vaya a Mar del Plata a ver el show de Fátima Florez. Santilli también volverá al interior.
Gran cuenta pendiente de su mandato, el triunfo electoral de octubre hizo que el presidente Javier Milei le comenzara a tomar el gusto a las visitas al interior del país. Llamó "tour de la gratitud" las recorridas que arrancó en diciembre que seguirán, según encargó de informar él mismo, nuevamente por Córdoba y también en provincia de Buenos Aires, territorios que le interesan especialmente. Además, el ministro del Interior, Diego Santilli, luego de unos días de descanso, retomará sus contactos con gobernadores, que le terminaron dando buenos resultados para la aprobación del Presupuesto 2026, más allá de la caída de un capítulo clave. Milei y Santilli están pendientes de mantener los apoyos de las provincias aliadas para las reformas que se discutirán a partir de febrero, empezando con la laboral, y antes de eso, para defender el sorpresivo decreto de fin de año que le otorgó más atribuciones a la SIDE.
Hace 4 horas
Tras la aprobación del Presupuesto, Milei le transfirió una minera a Jalil
Oficializó el traspaso de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) al distrito presidido por Raúl Jalil, que la administrará junto a la Universidad Nacional de Tucumán.
El Gobierno nacional transfirió una minera, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), a la provincia de Catamarca, que pasará a tener el control mayoritario sobre los activos de la empresa, junto con la Universidad Nacional de Tucumán.