En la Cámara de Diputados, el bloque de Unión por la Patria anunció que presentará un pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei. La iniciativa fue adelantada por el legislador Juan Marino, quien cuestionó duramente la postura del mandatario respecto a la política exterior y su alineamiento con Estados Unidos.

En primer lugar, Marino aseguró: “Vamos a presentar el pedido de juicio político a Javier Milei”. Según explicó, la decisión responde a lo que considera una actitud incompatible con la conducción de un país latinoamericano. Asimismo, el diputado señaló que Milei “festejó el ataque terrorista de Trump y el secuestro de Maduro”, lo que, a su entender, constituye una grave falta institucional.





Por otra parte, Marino acusó al presidente de dejar de actuar como jefe de Estado para convertirse en un actor subordinado a los intereses de Washington. En ese sentido, expresó: “Milei ya no actúa como presidente, es un payaso que pretende ser Virrey en Latinoamérica”. De este modo, el legislador vinculó directamente la iniciativa parlamentaria con el rechazo a la política exterior del gobierno, marcada por un alineamiento explícito con Estados Unidos.

Finalmente, Marino, también referente del Partido Piquetero, confirmó que el pedido será formalizado en el Congreso. La presentación buscará abrir un debate institucional sobre los límites de la política exterior y el rol del presidente en el marco regional.

