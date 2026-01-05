Tras la aprobación del Presupuesto, Milei le transfirió una minera a Jalil

El Gobierno nacional transfirió una minera, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), a la provincia de Catamarca, que pasará a tener el control mayoritario sobre los activos de la empresa, junto con la Universidad Nacional de Tucumán.

Así lo hizo mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 2/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que formalizó el retiro del Estado nacional de YMAD. La medida modifica la Ley 14.771 y aprueba el acuerdo firmado en diciembre entre la Nación, la Provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

Con la nueva norma, YMAD queda integrada en un 60% por Catamarca y en un 40% por la UNT, sin participación del Estado nacional. Además, el Gobierno deja de designar al presidente del directorio, función que pasará a estar en manos de la provincia.

El Gobierno justificó la decisión en la necesidad de reducir compromisos fiscales, al señalar que la Nación no participa de las utilidades de YMAD pero la normativa vigente habilitaba eventuales aportes del Tesoro. Según el Ejecutivo, la desvinculación es coherente con el objetivo de ordenar las cuentas públicas y reducir el sobredimensionamiento estatal.

Cómo será la administración de YMAD tras ser transferida a Catamarca

El decreto establece que, una vez aprobado un nuevo estatuto de YMAD dentro de un plazo de 180 días, quedarán derogados numerosos artículos de la ley original, lo que implica una reconfiguración integral del marco legal del ente.

La normativa aprueba el “Acuerdo Modificatorio del Acta del Farallón Negro”, suscripto el 15 de diciembre de 2025, que establece el cese definitivo de la participación nacional en la gestión del yacimiento y el deslinde de responsabilidades financieras futuras para el Tesoro.

En ese marco, se redefine la conducción de la empresa: el directorio continuará integrado por cinco miembros, pero el presidente y dos vocales serán designados por Catamarca, mientras que los otros dos vocales corresponderán a la UNT. De este modo, la Nación queda completamente fuera del esquema de administración.

El DNU también introduce cambios en el régimen jurídico de YMAD. A partir de ahora, en sus relaciones con terceros se regirá por el derecho privado, mientras que frente a Catamarca seguirá aplicándose la ley específica y, de manera supletoria, el Código de Minería. En materia de compras y contrataciones, se establecen criterios de publicidad y competencia, a instrumentarse mediante licitación pública, privada, concursos o contratación directa, según lo determine su reglamento interno.

Otro punto central es el financiamiento: YMAD podrá acceder a crédito bancario u otras formas de financiamiento, dentro de los límites de su presupuesto, eliminándose cualquier referencia a aportes o contribuciones del Estado nacional.