Plan minero quinquenal: el proyecto riojano que busca impulsar las inversiones para el desarrollo económico

El Gobierno de La Rioja avanzó en la consolidación de una agenda minera con horizonte de mediano plazo, orientada a impulsar inversiones, fortalecer a los proveedores locales y promover empleo calificado, bajo criterios de planificación, transparencia y cuidado ambiental.

En ese marco, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Trabajo, Empleo e Industria de La Rioja, Federico Bazán, en la que analizaron el estado de los proyectos mineros en la provincia y avanzaron en la elaboración de un plan estratégico quinquenal para el sector. El encuentro permitió intercambiar visiones sobre el potencial minero riojano y definir lineamientos para una estrategia de desarrollo de largo plazo.

Tras la reunión, Bazán destacó la importancia de ordenar el crecimiento de la actividad minera con reglas claras y previsibilidad. “Con planificación, transparencia y cuidado del ambiente, queremos apostar a este sector de gran potencial para La Rioja”, expresó el funcionario provincial en comunicación con medios locales, al subrayar la necesidad de compatibilizar desarrollo productivo y sostenibilidad.

Como parte de la agenda minera, el ministro también se reunió con el doctor Manuel Benítez, representante de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN). Durante ese encuentro se presentaron los principales proyectos mineros en carpeta, las oportunidades de inversión asociadas y los avances de la ley provincial de proveedores, una herramienta destinada a fortalecer la participación de empresas riojanas en la cadena de valor del sector.

Desde la cartera de Trabajo, Empleo e Industria se informó además que se compartieron con CAPMIN los resultados del plan de capacitación orientado al empleo local, una política que apunta a mejorar la inserción laboral de trabajadores de la provincia en la actividad minera, promoviendo la formación de recursos humanos calificados.

Las reuniones se inscriben en una estrategia integral del Gobierno de La Rioja que busca posicionar a la minería como un motor de desarrollo económico, combinando atracción de inversiones, fortalecimiento de proveedores locales y capacitación laboral.

Apostar al desarrollo

A lo largo del 2025, el gobernador Quintela llevó adelante una serie de viajes con el objetivo de fortalecer relaciones institucionales, atraer inversiones extranjeras y consolidar acuerdos estratégicos en sectores clave para el desarrollo de la Provincia. Entre los meses de marzo y abril de este año, el mandatario riojano participó en PDAC 2025 (Prospectors & Developers Association of Canada), la convención minera más importante del mundo en Canadá.

Durante el mes de abril, el ejecutivo provincial viajó a China y Rusia donde realizó misiones oficiales para afianzar vínculos institucionales y buscar alianzas estratégicas para inversiones.

Con una agenda que combinó gestiones gubernamentales, empresariales y académicas, el Gobierno provincial buscó consolidar una estrategia de proyección internacional para La Rioja, con el fin de promover exportaciones del sector privado, generando nuevas oportunidades de inversión y posicionando a la provincia como un socio confiable y dinámico en el escenario global.