Minería sustentable y desarrollo productivo: el gobernador Quintela celebró el arribo de una nueva empresa a La Rioja

Luego de un año cargado de viajes estratégicos al exterior, en los que el gobernador Ricardo Quintela promovió a La Rioja como un destino atractivo para la inversión extranjera, la provincia anunció el desembarco de una nueva empresa minera que se suma al creciente mapa de proyectos de exploración.

Se trata de Pampa Exploración, subsidiaria local de la canadiense NGEx Minerals, perteneciente al grupo Lundin, que iniciará tareas de prospección para detectar mineralizaciones de cobre y oro en una zona clave del distrito geológico Vicuña, uno de los más importantes del mundo. La presentación oficial se realizó durante una reunión encabezada por el propio gobernador, junto al ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán, funcionarios del área y representantes de la compañía.

En su cuenta de X (ex Twitter), el gobernador de La Rioja expresó: “El desarrollo minero en el Valle del Bermejo es clave para seguir fortaleciendo la economía y el crecimiento de nuestra provincia. Hoy nos reunimos con el intendente Luis Orquera y representantes de la empresa canadiense NGEX para avanzar en ese camino”. Y finalizó: “Me enorgullece que La Rioja siga siendo elegida para proyectos que impulsan trabajo y dinamizan las economías regionales. Cada nueva exploración abre oportunidades reales para las riojanas y los riojanos”.

En diálogo con medios locales, el ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán destacó la importancia de que un grupo de alcance internacional elija La Rioja para iniciar nuevas etapas de inversión. Señaló que NGEx Minerals forma parte del mismo conglomerado que impulsa proyectos de cobre de escala mundial como José María, Filo del Sol y Lunahuasi. En esta línea, Bazán expresó: “Esta es una noticia muy importante para el desarrollo productivo y minero de la provincia. Que comiencen a explorar en La Rioja significa confianza en la provincia y una apuesta concreta al crecimiento”.

Apostar al desarrollo

A lo largo del 2025, el gobernador Quintela llevó adelante una serie de viajes con el objetivo de fortalecer relaciones institucionales, atraer inversiones extranjeras y consolidar acuerdos estratégicos en sectores clave para el desarrollo de la Provincia. Entre los meses de marzo y abril de este año, el mandatario riojano participó en PDAC 2025 (Prospectors & Developers Association of Canada), la convención minera más importante del mundo en Canadá.

Durante el mes de abril, el ejecutivo provincial viajó a China y Rusia donde realizó misiones oficiales para afianzar vínculos institucionales y buscar alianzas estratégicas para inversiones.

Con una agenda que combinó gestiones gubernamentales, empresariales y académicas, el gobierno provincial buscó consolidar una estrategia de proyección internacional para La Rioja, con el fin de promover exportaciones del sector privado, generando nuevas oportunidades de inversión y posicionando a la provincia como un socio confiable y dinámico en el escenario global.