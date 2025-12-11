Qué es de la vida de Édgar Vivar, "El señor Barriga" en El Chavo del 8: así está hoy el actor

El Señor Barriga y Ñoño fueron los personajes que consolidaron a Édgar Vivar como figura clave del universo creado por Chespirito

La figura de Édgar Vivar sigue despertando interés entre quienes crecieron con El Chavo del 8. Su trayectoria quedó marcada por personajes entrañables, pero su presente combina actuación, cambios personales y nuevos proyectos. Su actualidad revela un recorrido profesional que aún continúa vigente.

La trayectoria de un actor clave en El Chavo del 8

El personaje del Señor Barriga se convirtió en uno de los pilares del universo creado por Roberto Gómez Bolaños. Como propietario de la vecindad, tenía la tarea de cobrar la renta a los inquilinos, misión que solía complicarse con la presencia de Don Ramón, quien casi nunca cumplía con sus pagos. A pesar de esas tensiones, el personaje mantenía un trato amable y, en ocasiones, mostraba gestos solidarios hacia los demás vecinos. En paralelo, era víctima frecuente de golpes provocados por El Chavo, generalmente producto de situaciones accidentales.

Además de ese rol central en El Chavo del 8, Édgar Vivar interpretó a Ñoño, cuyo nombre completo en la ficción era Febronio Barriga Gordorritúa. Este personaje infantil se destacaba por su carácter caprichoso y por una personalidad que hacía evidente su situación económica más cómoda en comparación con la del resto de los chicos de la vecindad. Ñoño también solía presumir su contextura física con frases que quedaron instaladas en la memoria colectiva, como su célebre “tengo el cuerpo de niño bien alimentado”.

El impacto del final de Chespirito en su vida profesional

La carrera de Édgar Vivar también estuvo ligada al programa Chespirito, donde dio vida a personajes como El Botija. Tras 19 años de emisión -primero como sketch y luego como ciclo propio-, la producción llegó a su fin en 1992 debido a cambios internos del canal y a la resistencia del creador a modificar el horario. El cierre fue abrupto y tomó por sorpresa a los integrantes del elenco.

Para Vivar, aquel desenlace fue un golpe emocional y económico. El actor recordó en entrevistas que no recibió ningún aviso formal y que se enteró del final del programa a través de los medios. Ese momento marcó un antes y un después en su vida, obligándolo a reorganizar su carrera y a buscar nuevas oportunidades laborales fuera del universo de Gómez Bolaños.

La vida actual de Edgar Vivar y su actividad artística

A sus 76 años, Édgar Vivar mantiene una agenda activa. Es parte del elenco de la serie Vecinos, una de las producciones televisivas más populares de México en la actualidad. Además, continúa desarrollando trabajos en doblaje, una faceta artística en la que ha sido reconocido por su versatilidad vocal.

El final inesperado del programa Chespirito marcó un quiebre emocional y laboral en la vida del actor

Su presente también está atravesado por un cambio profundo en materia de salud. Hace algunos años se sometió a una cirugía bariátrica que le permitió bajar alrededor de 100 kilos, superando un cuadro de obesidad mórbida que afectaba su calidad de vida. Durante un largo período debió utilizar un tanque de oxígeno portátil, situación que logró revertir tras su recuperación. Este cambio no solo mejoró su bienestar físico, sino que también le permitió sostener el ritmo laboral que mantiene en la actualidad.

Así está hoy el actor que dio vida al Señor Barriga

El recorrido reciente de Édgar Vivar demuestra una continuidad artística y un compromiso con su oficio que se mantiene intacto. Entre participaciones televisivas, trabajos de doblaje y una notable mejora en su salud, el actor que marcó a generaciones con sus personajes sigue vigente y conectado con el público. Su presente combina estabilidad, proyectos y una reinvención personal que refuerza su lugar en la cultura popular latinoamericana.