Los arquitectos de la IA son nombrados "Persona del Año" por Time

Una de las dos portadas de la edición Persona del Año 2025 de la revista Time

La revista Time nombró el jueves "Persona del Año" a los artífices de la inteligencia artificial, citando su capacidad para inaugurar la era de las máquinas pensantes con tecnología transformadora.

"Persona del Año es una forma poderosa de centrar la atención del mundo en las personas que dan forma a nuestras vidas. Y este año, nadie ha tenido un impacto mayor que las personas que imaginaron, diseñaron y construyeron la IA", escribió el redactor jefe de Time, Sam Jacobs, en una carta a los lectores.

Jacobs describió a los arquitectos como "asombrando y preocupando a la humanidad" y "transformando el presente y trascendiendo lo posible".

El número de la "Persona del Año" de 2025 incluye un artículo de portada que explora cómo la IA ha ido cambiando el mundo durante del año de formas nuevas, "a veces aterradoras".

Incluye entrevistas con Jensen Huang, presidente ejecutivo de Nvidia, cuyos chips están impulsando el auge de la IA, y con inversores en IA como Masayoshi Son, CEO de SoftBank.

Explora aspectos tan preocupantes de la IA como la muerte de un californiano de 16 años que se suicidó, tras lo cual sus padres demandaron a OpenAI, desarrollador de ChatGPT, culpando a la empresa por la muerte de su hijo debido a las conversaciones que mantuvo con el chatbot.

Time es uno de los muchos medios de comunicación que se han asociado con empresas de IA para licenciar contenidos y desarrollar nuevas herramientas.

En junio de 2024 firmó un acuerdo plurianual de contenidos con OpenAI que daba al creador de ChatGPT acceso a sus contenidos de noticias archivados. En respuesta a las consultas de los usuarios, el chatbot cita y enlaza con la fuente en Time.com.

La revista Time nombró al entonces presidente electo Donald Trump "Persona del Año" en 2024, así como en 2016. También han sido galardonados la estrella del pop Taylor Swift, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y el CEO de Tesla Elon Musk.

Con información de Reuters