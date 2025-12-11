Racing puede quedarse sin Sosa: un verdugo de River pondría 13 millones de dólares

Un verdugo de River acelera por Santiago Sosa y evalúa pagar una cifra millonaria que deja en alerta a Racing, a días de que se abra el mercado de pases.

Racing enfrenta horas decisivas por la definición del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino, pero también por el futuro de Santiago Sosa, su capitán y figura. Flamengo, campeón de la Copa Libertadores, avanza con gestiones para intentar su contratación en el próximo mercado de pases y está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión, fijada en 12 millones de euros (13,2 millones de dólares).

El mercado de pases vuelve a sacudir a Racing en un momento determinante de la temporada. Mientras el equipo se prepara para la final del sábado ante Estudiantes de La Plata, la continuidad de Sosa es pura incertidumbre. El mediocampista, de 26 años, y referente figuras del plantel de Gustavo Costas, es el principal objetivo de Flamengo, que ya inició gestiones formales para intentar llevárselo en enero próximo.

La información fue confirmada por medios brasileños y amplificada por ESPN, que reveló que la oferta del club carioca podría trepar hasta los 13 millones de dólares, valor de la cláusula y que, en caso de que el futbolista decida ejecutarla, la dirigencia de la "Academia" no podrá hacer nada y sólo esperar el giro del dinero, como establece la ley en dichas situaciones.

El interés de Flamengo por Santi Sosa, de Racing, nació en el Maracaná

La mirada del "Mengao" sobre el jugador surgido en River Plate comenzó a consolidarse en un escenario emblemático: el Maracaná. Allí, en la semifinal de la Copa Libertadores, Racing quedó eliminado, pero el volante mostró un nivel sobresaliente que sorprendió al cuerpo técnico brasileño. Tanto así que directivos del "Fla" aprovecharon ese mismo viaje para realizar un primer acercamiento informal.

Según el documento base, Sosa “marcó el ritmo de Racing en pleno Maracaná”, un detalle que terminó siendo determinante en el interés del club carioca. Desde entonces, el mediocampista se convirtió en uno de los nombres prioritarios para reforzar un plantel que busca renovar su estructura de mitad de cancha.

El número que divide la negociación

Más allá del avance del "Mengao", hay un dato que condiciona toda la operación: la cláusula de Sosa está fijada en 12 millones de euros. Racing fue tajante en este punto. La dirigencia no está dispuesta a sentarse a negociar por debajo de ese número, mucho menos tratándose del capitán y motor futbolístico del equipo.

Sin embargo, Flamengo también analiza presentar una oferta cercana a los 13 millones de dólares, cifra que, si bien no paga la cláusula exacta, se acerca lo suficiente como para activar conversaciones más profundas. De todos modos, el club brasileño no la tiene sencilla. Informes internos señalan que la economía del "Fla" no atraviesa el mejor momento, por lo que desembolsar una cifra tan elevada podría exigir la salida previa de un futbolista del primer equipo.

Sosa es intransferible para Racing

La postura es firme por dos razones principales. La primera es futbolística: Sosa disputó 36 partidos, marcó un gol, dio una asistencia y se consolidó como el eje táctico del equipo. Su liderazgo dentro y fuera de la cancha lo convierte en un jugador extremadamente difícil de reemplazar.

La segunda razón es de calendario. el equipo de Avellaneda tiene por delante la final ante Estudiantes, en la que Sosa volverá tras haber cumplido una fecha de suspensión. Luego podría disputar el Trofeo de Campeones, otro compromiso clave antes del cierre del año deportivo. Perder a su capitán antes del inicio del próximo torneo no es un escenario que el club quiera contemplar, pero la economía del fútbol argentino obliga a considerar cualquier propuesta millonaria.

¿Qué puede pasar ahora?

La negociación está abierta. Flamengo inició contactos, Racing mantiene su postura y el entorno del jugador sigue atento a cómo evoluciona el interés brasileño. La decisión final podría depender del monto definitivo de la oferta. Si el Fla llega al número que Racing acepta como razonable, el pase podría acelerarse en cuestión de días. Por ahora, el club argentino resiste. Y el futuro de su capitán queda envuelto en un escenario que promete ser uno de los temas del verano futbolero.