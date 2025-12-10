Entradas 5 Seconds of Summer en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en el Movistar Arena

5 Seconds of Summer vuelve a Argentina.

Dos años después de su última visita al país, donde agotaron entradas en el mítico Luna Park, 5 Seconds of Summer, una de las boybands más importantes de la historia, regresa a Buenos Aires para reencontrarse con sus fans argentinos. Lo hará en el Movistar Arena, en el marco de su nueva gira mundial “Everyone’s A Star!”, en una gran oportunidad para su público de poder volver a ver de cerca a la banda, esta vez en el reconocido recinto de Villa Crespo.

El cuarteto australiano presentará su sexto álbum de estudio y repasará todos sus grandes éxitos en un nuevo capítulo de esta larga historia que los une a Argentina. La banda integrada por Luke Hemmings (vocalista principal, piano y guitarra), Michael Clifford (guitarrista principal y voz), Calum Hood (voz, piano y bajo) y Ashton Irwin (batería y voz) comenzó su carrera en 2012 y logró destacarse con varios éxitos a lo largo de más de una década.

Cuándo toca 5 Seconds of Summer en Argentina

5 Seconds of Summer se presenta el 16 de septiembre de 2026 en el Movistar Arena.

Por dónde comprar las entradas para 5 Sceconds of Summer

Las entradas estarán disponibles desde el lunes 15 de diciembre a las 16 horas en la página de Movistar Arena con cualquier medio de pago.

Lanzamiento de su último álbum

"Everyone’s A Star!" es el sexto álbum de estudio de 5 Seconds of Summer y marca el comienzo de una nueva era creativa para el grupo. Grabado entre Los Ángeles y Nashville junto a productores como Jason Evigan, Julian Bunetta y John Ryan, el disco mezcla géneros con naturalidad, rompe moldes y presenta un sonido renovado sin perder la esencia que los convirtió en íconos globales. Con canciones como “NOT OK”, “Telephone Busy”, “Boyband” y el tema que le dio nombre del disco, el álbum captura la autenticidad y energía inigualable de la banda.

El grupo se presenta en el Movistar Arena.

5SOS sumará así un nuevo capítulo a la historia que lo une al público local: su debut en suelo argentino fue en 2019, cuando recorrían el mundo con el tour “5SOS III Tour”, y en 2023 desataron la locura con un show inolvidable en el Luna Park, donde miles de fans celebraron una noche para el recuerdo, con entradas agotadas y un setlist que recorrió toda su carrera, que emocionó a los fanáticos que lo siguen desde siempre.

El grupo australiano que brilla en la cima de las boybands tiene tras de sí una trayectoria de más de una década juntos. Este nuevo encuentro promete el condimento especial del nuevo álbum, que los encuentra en plena madurez creativa y con más potencia que nunca. Con una gira mundial que agotó entradas en el Madison Square Garden, un álbum que los muestra en su versión más libre y poderosa, y una conexión única con su comunidad global de fans, 5 Seconds of Summer vuelve con todo al suelo porteño.