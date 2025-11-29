Racing está preocupado por Sosa y Saja aclaró su futuro en el club: "La idea"

Sebastián Saja aclaró la situación de Santiago Sosa en Racing y definió su futuro inmediato en el Fútbol Argentino, tras las dudas del propio jugador.

La incertidumbre en torno al futuro de Santiago Sosa puso en alerta a Racing, pero fue Sebastián Saja quien salió a marcar la postura oficial. El director deportivo habló públicamente este sábado y respondió a las dudas con respecto a la continuidad o no del mediocampista, que recientemente expresó su deseo de jugar en Europa.

Las declaraciones de este viernes de Sosa, en las que no aseguró que seguiría durante 2026 en el pais, generaron ruido en el mundo Racing. En un contexto deportivo favorable y con el jugador convertido en una pieza clave dentro del Fútbol Argentino, la dirigencia entendió que era necesario fijar una postura clara. Y quien tomó la palabra fue Saja, una de las cabezas del proyecto futbolístico junto al presidente, Diego Milito.

En diálogo con DSports Radio, Saja fue contundente sobre el futbolista más regular del plantel y clave para Gustavo Costas: “Santi es fundamental. La idea es que esté con nosotros hasta el final de la gestión, en 2028. Queremos que se quede mucho tiempo".

La frase no fue casual. En Racing están convencidos de que el futbolista formado en River no solo es uno de los futbolistas más influyentes del club, sino también un activo deportivo y económico de enorme proyección. Su rendimiento reciente, incluido el partido consagratorio ante el "Millonario" en el que jugó con máscara protectora tras una cirugía, reforzó aún más la posición en Avellaneda.

El contrato de Sosa: blindaje, cláusula y planes a futuro

Más allá de la respuesta pública, la situación contractual del volante es un punto central. Sosa tiene vínculo hasta 2029 y una cláusula de salida de 12 millones de euros, cifra que en Racing consideran baja en relación con su nivel actual. Según información de Olé, la dirigencia analiza renegociar una suba de la cláusula y ajustar su salario a partir de 2026, cuando está pactada su próxima revisión contractual.

La ficha de Sosa pertenece en un 80% al club, luego de la compra realizada a Atlanta United por cuatro millones de dólares. Este detalle no es menor: Racing ve en él un potencial salto económico, pero no quiere desprenderse del jugador antes de tiempo.

El sueño de Europa: qué quiere realmente Sosa

A los 26 años, Sosa no escondió su ambición de emigrar hacia un fútbol más competitivo. “Jugar en Europa es un sueño pendiente desde chico. Me gustaría cumplirlo, pero no me iría por irme. Hoy estoy muy cómodo y tengo un rol importante en Racing, expresó el viernes, en una entrevista con medios de comunicación.

La frase encendió alarmas, pero también dejó en claro que el jugador no forzará una salida. En Racing interpretan sus palabras como una manifestación natural de deseo personal y no como una señal de conflicto. De hecho, puertas adentro destacan la profesionalidad del volante y su compromiso con el proyecto.

La mirada de Gustavo Costas: pieza clave e intransferible…por ahora

Costas explicó con claridad lo que significa Sosa para el equipo. Resaltó su personalidad, su polifuncionalidad, ya que puede jugar como líbero o mediocampista centra, y su capacidad para sostener al conjunto en momentos clave.

“Como hincha quiero que se quede toda la vida, pero como entrenador sé que algún día lo tengo que dejar ir. Igual, ahora no se va. Puede irse en cualquier momento, con máscara o sin máscara", manifestó el entrenador en una diálogo con el programa F90 de ESPN. Costas, querido por el hincha y con una visión siempre directa, coincide con la dirigencia: Sosa es irremplazable en el corto plazo.