La Ciudad realizó un encuentro interreligioso previo a la Noche de los Templos con referentes de 20 credos

La sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue el escenario de un encuentro interreligioso que reunió a cerca de 100 representantes de 20 credos distintos en el marco del Día de la Libertad Religiosa. El acto coincidió con la previa de la Noche de los Templos, una actividad que ya lleva nueve ediciones y que este año volverá a abrir las puertas de más de cien espacios de culto.

La actividad fue organizada por la Dirección General de Cultos y contó con la presencia del secretario general y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, y de la directora del área, Pilar Bosca. También participaron dirigentes de comunidades religiosas judías, católicas, evangélicas, islámicas y budistas, además de referentes de entidades que formarán parte del recorrido previsto para el sábado.

Entre los asistentes estuvieron Mauro Berenstein, presidente de la DAIA; Pedro Cannavó, obispo auxiliar del Arzobispado de Buenos Aires; el gran rabino Eliahu Hamra de la AMIA; Christian Hooft, titular de ACIERA; David Frol, presidente de CALIR; Fabián Anka, del Centro Islámico de la República Argentina; la pastora metodista Mariel Pons, y la maestra budista Miao She, entre otros.

Pompeo planteó que la Ciudad busca sostener políticas de convivencia interreligiosa y afirmó que Buenos Aires se presenta como un espacio donde la interacción entre credos ocurre de manera cotidiana. Bosca, en la misma línea, señaló que la relación con las comunidades religiosas se construye a partir de un trabajo diario de articulación.

La Noche de los Templos, que se realizará el 29 de noviembre, se consolidó en los últimos años como una actividad cultural y turística que promueve recorridos guiados por lugares de culto de distintos barrios. Según informaron las autoridades, la edición de este año reunirá a más de cien comunidades que abrirán sus puertas para recibir a vecinos y visitantes.

El encuentro por el Día de la Libertad Religiosa funcionó como una antesala del evento mayor, con el objetivo de destacar el vínculo del Gobierno porteño con diversos credos y reforzar los gestos institucionales de diálogo en un contexto de creciente visibilidad de actividades interreligiosas en la Ciudad.