100% personalizado: YouTube prueba una función muy pedida por los usuarios

YouTube empezó a testear una nueva función llamada “Tu feed personalizado”, una opción que promete darle a los usuarios mucho más control sobre lo que aparece en la pantalla de inicio. En lugar de depender por completo del algoritmo, algunos usuarios ahora ven una pestaña adicional al lado del clásico “Inicio”, desde donde pueden ajustar qué tipo de contenido quieren ver. La idea es simple: permitir que cada persona defina sus intereses sin esperar que el sistema “adivine”.

Este cambio es importante porque los algoritmos de recomendación suelen interpretar mal lo que nos gusta. Basta mirar dos videos de un mismo tema —Marvel, fútbol o gatitos— para que YouTube piense que sos fan número uno y te llene la página de opciones similares. Con el nuevo feed, podés corregir ese rumbo en segundos.

Cómo funciona el nuevo feed personalizado

La herramienta permite escribir prompts directamente en YouTube, al estilo “más vlogs de viaje” o “menos contenido de juegos”, para ajustar las recomendaciones. Es una forma activa de indicarle a la plataforma qué querés ver más seguido y qué preferís evitar.

Por ahora, la función está en fase de prueba y solo aparece en un grupo reducido de usuarios, por lo que es posible que aún no la encuentres. YouTube suele lanzar estas características de manera gradual, así que podría tardar en llegar a todos los perfiles.

YouTube no es la única plataforma que explora feeds más personalizados. Tanto Threads como X (el ex Twitter) ya vienen experimentando con opciones temáticas que permiten seguir categorías específicas y reducir el ruido del resto del contenido. La personalización, cada vez más demandada, se volvió un diferencial clave para mejorar la experiencia del usuario.

¿Por qué importa este cambio?

Si alguna vez tu inicio de YouTube quedó arruinado por un video random que clickeaste por accidente, esta función te va a resultar útil. Tener control sobre el feed hace que el tiempo que pasás en la plataforma sea menos caótico y más relevante.

Además, los creadores de contenido también podrían beneficiarse. Si los usuarios piden más videos de un nicho puntual, esos canales ganarían visibilidad sin depender exclusivamente del algoritmo tradicional.

En los últimos meses, YouTube estuvo sumando pequeñas mejoras experimentales: formas más fáciles de compartir videos, pruebas en búsquedas de listas de reproducción y ajustes en la interfaz. Como siempre, habrá que esperar al lanzamiento oficial para ver qué funciones llegan a todos y cuáles quedan en fase de experimento.