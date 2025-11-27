Gustavo Costas lloró a micrófono abierto por un jugador de Racing: "Más allá de la plata"

Gustavo Costas lloró en la televisión por un jugador de Racing.

Gustavo Costas se emocionó por un jugador de Racing en la televisión, durante la entrevista con ESPN. El entrenador de 62 años estuvo al borde de las lágrimas por lo que significa para el cuerpo técnico y para el plantel profesional en el día a día Bruno Zuculini. El ídolo del club de Avellaneda se quebró al recordar la arenga del mediocampista en el vestuario, antes de la revancha frente a Vélez Sarsfield en el "Cilindro" por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

En plena charla con el cronista Tomás Dávila, el DT rememoró un momento puntual en el que "Zucu" le erizó la piel. De hecho, ya había mencionado antes en una conferencia de prensa que tranquilamente lo puede reemplazar cuando abandone su cargo, por lo que siente por el club que lo vio nacer.

La emoción de Costas por la arenga de Zuculini en Racing vs. Vélez: "Quiere la gloria"

Consultado acerca de lo que significa dirigir al equipo de sus amores en el día a día, el experimentado estratega detalló: "El último video que vemos es por la pelota parada, casi siempre. Lo hacemos antes de almorzar". "Cuando terminamos de ver eso, me acuerdo de que Zucu pidió permiso para hablar... Y bueno, eh...", se quebró el emblema de la "Academia".

Luego de esperar unos segundos, Costas contó desde Racing: "Parecía que estaba yo hablando, por eso después, en la charla, lo dije eso. Se los dije a ellos. Empecé así la charla, empecé con esa frase, porque veo que es un pibe que va más allá de la plata". A puro elogio con el volante central de 32 años surgido en el predio Tita Mattiussi de las inferiores, el técnico aseguró que "vos ves lo que siente por el club, que lo hace de corazón, que va más allá de la plata...". "A mí, esa gente que piensa más allá de todo y quiere la gloria, eso es lo que yo quiero. Por eso dije eso", completó.

Costas dijo que Zuculini lo puede reemplazar en el futuro

En octubre pasado, luego de haber eliminado al "Fortín" en la Copa Libertadores, el director técnico sorprendió en la conferencia de prensa: “Me puedo ir tranquilo de esta vida porque sé que Bruno me puede reemplazar en Racing". Y culminó: "Se lo dije el otro día, cuando íbamos a jugar a revancha con Vélez. En la charla le comenté que él es Racing. Juega mas allá de la profesión, de la plata. Lo hace de corazón. A veces no está diez puntos, a veces tiene cosas de nene y hay que pelearlo porque quiere entrenar cuando tiene que descansar".

Costas y Zuculini, dos líderes de esta etapa de Racing.

Los números de Costas como DT de Racing en este ciclo

108 partidos oficiales.

51 victorias.

15 empates.

32 derrotas.

179 goles a favor.

93 goles en contra.

Un 59.5% de efectividad.

2 títulos conseguidos.

Las estadísticas de Zuculini en Racing