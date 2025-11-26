Impactante: el detrás de las insignias nazi en la estación Constitución

Imágenes de insignias nazis en los andenes 12 y 13 de la estación de Plaza Constitución del Tren Roca generaron sorpresa y desconcierto entre pasajeros y usuarios, que rápidamente compartieron fotos y comentarios. En tanto, desde Trenes Argentinos salieron a aclarar que se trataba de la grabación de una ficción y dieron detalles del film.

Este miércoles por la mañana, usuarios del Tren Roca amanecieron preguntándose por la presencia de símbolos de propaganda del nazismo en uno de los puntos más utilizados del transporte público de la Ciudad de Buenos Aires. “¿Alguien sabe por qué hay propaganda nazi en Constitución?”, escribió un usuario en X (ex Twitter), mientras que otro planteó: “Díganme por favor que es para una película”. Las reacciones se extendieron durante toda la jornada en las redes sociales.

En este marco, Trenes Argentinos aclaró a El Destape que se trataba de una filmación de Netflix y no de una intervención real en el espacio público. Según detallaron desde la empresa estatal, la producción se desarrolla en el marco de una nueva serie protagonizada por el "Chino" Darín, dirigida y escrita por Sebastián Borensztein, cuyo rodaje comenzó en Buenos Aires y se trasladará luego a distintas locaciones en Europa.

En qué consiste la serie que intervino Plaza Constitución

La miniserie, aún con título a confirmar, está ambientada en la Segunda Guerra Mundial y narra la historia de “El Ruso”, un cantante de tango argentino con raíces judías que es engañado por un falso cazatalentos y llevado al corazón de la Alemania nazi bajo una falsa oferta laboral. Allí descubre que ha sido manipulado y se ve envuelto en una operación de inteligencia que podría cambiar el curso de la historia.

Netflix anunció oficialmente el inicio de la producción el 31 de octubre, destacando que se trata de un proyecto de gran escala, producido por Kenya Films y K&S Films, con un elenco encabezado por Darín y con la participación de reconocidos productores ejecutivos como Ricardo Darín y Matías Mosteirín.

“Estoy muy emocionado con el arranque de esta serie, que es un proyecto en el que vengo trabajando desde hace diez años. Sin dudas es el más desafiante de mi carrera, por la escala de la producción y la complejidad narrativa que implica”, expresó Borensztein en el comunicado difundido por la plataforma.