Los centros de mesa navideños son uno de las claves de decoración.

La Navidad 2025 está cada día más cerca y es un momento ideal para empezar a idear y llevar a cabo la decoración que se va a poner en Nochebuena, el 24 de diciembre. En ese sentido, los centros de mesa son uno de los infaltables en la estética navideña y hay varias maneras de hacerlos de manera rápida y fácil.

La decoración en Navidad cumple un rol fundamental a la hora de crear un ambiente festivo, cálido y acogedor, y dentro de ella los centros de mesa ocupan un lugar destacado. Al ser el punto focal durante las comidas y reuniones, ayudan a reforzar el espíritu navideño y a realzar la presentación de la mesa.

Un centro de mesa bien elegido aporta armonía, color y personalidad, transformando un encuentro cotidiano en una celebración especial y cuidada. Además, muchos centros de mesa navideños pueden realizarse de manera casera, sin grandes gastos ni trabajos complejos. Con elementos simples como velas, ramas verdes, piñas, frutas secas, flores o adornos reutilizados, es posible crear piezas bonitas y originales en poco tiempo.

Centro de mesa con velas y ramas naturales

Colocá una base: Usá una bandeja, plato grande o tabla de madera como soporte.

Sumá ramas verdes: Distribuí ramas de pino, eucalipto o artificiales alrededor de la base.

Agregá velas: Ubicá una o varias velas en el centro, preferentemente blancas o rojas.

Incorporá detalles: Sumá piñas, bolitas navideñas o lazos para darle un toque festivo.

Ajustá la simetría: Acomodá todo para que se vea equilibrado y no estorbe al servir la mesa.

Centro de mesa con frascos reciclados y luces

Prepará los frascos: Lavá y secá frascos de vidrio (pueden ser de mermelada o conservas).

Decorá el exterior: Atales una cinta, hilo rústico o cordón navideño alrededor del cuello.

Colocá luces: Introducí luces led a pila dentro de cada frasco.

Sumá relleno: Agregá piñas, ramas secas o bolitas pequeñas dentro del frasco.

Distribuí en la mesa: Podés usar uno grande o varios pequeños alineados para un efecto cálido.

Centro de mesa con flores y elementos rojos