Navidad 2025: paso a paso para hacer un centro de mesa lindo y rápido

La decoración en Navidad es fundamental para el espíritu de esa festividad. Entre otras variantes, los centros de mesa son uno de los must cada 24 de diciembre a la noche.

16 de diciembre, 2025 | 13.23

La Navidad 2025 está cada día más cerca y es un momento ideal para empezar a idear y llevar a cabo la decoración que se va a poner en Nochebuena, el 24 de diciembre. En ese sentido, los centros de mesa son uno de los infaltables en la estética navideña y hay varias maneras de hacerlos de manera rápida y fácil.

La decoración en Navidad cumple un rol fundamental a la hora de crear un ambiente festivo, cálido y acogedor, y dentro de ella los centros de mesa ocupan un lugar destacado. Al ser el punto focal durante las comidas y reuniones, ayudan a reforzar el espíritu navideño y a realzar la presentación de la mesa.

Un centro de mesa bien elegido aporta armonía, color y personalidad, transformando un encuentro cotidiano en una celebración especial y cuidada. Además, muchos centros de mesa navideños pueden realizarse de manera casera, sin grandes gastos ni trabajos complejos. Con elementos simples como velas, ramas verdes, piñas, frutas secas, flores o adornos reutilizados, es posible crear piezas bonitas y originales en poco tiempo. 

Centro de mesa con velas y ramas naturales

  • Colocá una base: Usá una bandeja, plato grande o tabla de madera como soporte.

  • Sumá ramas verdes: Distribuí ramas de pino, eucalipto o artificiales alrededor de la base.

  • Agregá velas: Ubicá una o varias velas en el centro, preferentemente blancas o rojas.

  • Incorporá detalles: Sumá piñas, bolitas navideñas o lazos para darle un toque festivo.

  • Ajustá la simetría: Acomodá todo para que se vea equilibrado y no estorbe al servir la mesa.

Centro de mesa con frascos reciclados y luces

  • Prepará los frascos: Lavá y secá frascos de vidrio (pueden ser de mermelada o conservas).

  • Decorá el exterior: Atales una cinta, hilo rústico o cordón navideño alrededor del cuello.

  • Colocá luces: Introducí luces led a pila dentro de cada frasco.

  • Sumá relleno: Agregá piñas, ramas secas o bolitas pequeñas dentro del frasco.

  • Distribuí en la mesa: Podés usar uno grande o varios pequeños alineados para un efecto cálido.

Centro de mesa con flores y elementos rojos

  • Elegí un recipiente: Usá un florero bajo o un cuenco ancho.

  • Colocá espuma floral o agua: Según uses flores naturales o artificiales.

  • Sumá flores: Incorporá flores blancas o rojas, como claveles, rosas o flores secas.

  • Agregá detalles navideños: Incluí hojas verdes, frutos rojos, piñas o pequeñas esferas.

  • Ajustá la altura: Asegurate de que no tape la vista entre los comensales.

