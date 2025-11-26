Días y horarios confirmados de los cuartos del Clausura: cuándo juegan Boca y Racing

Horarios confirmados para los cuartos del Clausura: cuándo juega Boca

La Liga Profesional de Fútbol anunció en sus cuentas oficiales los días y horarios para los partidos de cuartos de final del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino. Boca enfrentará a Argentinos Juniors en uno de los cruces más importantes de esta fase, mientras que Racing espera rival que saldrá del duelo entre Lanús y Tigre que se disputará este mismo miércoles 26 de noviembre por la noche. A qué hora serán los encuentros que definirán a los semifinalistas del campeonato doméstico.

En caso de que el vencedor sea el "Granate" campeón de la Copa Sudamericana 2025, el cotejo contra la "Academia" de Gustavo Costas tendrá lugar en La Fortaleza. Si es que el "Matador" de Victoria se impone contra los de Mauricio Pellegrino le tocará jugar en el Cilindro de Avellaneda para buscar un lugar en la próxima ronda. El ganador del certamen se clasificará directamente a la Libertadores y, en caso de que sea uno de los que ya tienen cupo -Boca, Argentinos o Lanús-, el que se meterá será River que irá directo a la segunda fase -previa a los grupos-.

Días y horarios para los partidos de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino

Sábado 29 de noviembre a las 21.30 horas - Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Estudiantes de La Plata.

Domingo 30 de noviembre a las 18.30 - Boca vs. Argentinos Juniors.

Lunes 1° de diciembre a las 17 - Barracas Central vs. Gimnasia y Esgrima La Plata.

Lunes 1° de diciembre a las 21.30 - Tigre o Lanús vs. Racing.

En cuanto a la definición, todos los partidos tendrán alargue y definición por penales, en el caso de persistir el empate. Los equipos mejor ubicados en la etapa regular definirán siempre como locales, a excepción de la final que será en una sede neutral: el sábado 13 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en un horario a confirmar todavía.

Así se juegan los cuartos del Torneo Clausura 2025

Cuándo juegan Lanús y Tigre para definir un lugar en los cuartos del Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El partido entre el "Granate" y el "Matador" de Victoria por los octavos de final del Torneo Clausura se jugará este miércoles 26 de noviembre de 2025, a partir de las 21.30 horas (hora argentina) en La Fortaleza. El encuentro arbitrado por Leandro Rey Hilfer que definirá al rival de Racing en cuartos será transmitido en vivo por TNT Sports para toda Argentina. El streaming online será de TNT GO, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

El vencedor de este cruce se verá las caras con la "Academia" que viene de dejar en el camino a River Plate en un verdadero partidazo en el Cilindro. En caso de que sea Lanús, el duelo será en su cancha, mientras que si Tigre se queda con la victoria irá a Avellaneda para buscar un lugar en semifinales. Ya en cuartos de final, el ganador avanzará a semis y se medirá contra el que pase entre Boca y Argentinos Juniors.