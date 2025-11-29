Sífilis y VIH: la entrega de preservativos con Milei fue la más baja en 17 años y puso 0 pesos en 2025

El desinterés que demostró el gobierno de Javier Milei para la prevención contra el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, como el sífilis, fue creciendo a la par que aumentaban los contagios de ETS. Durante todo 2025 no se compraron directamente preservativos y se entregaron 832 unidades, pero ya en 2024 los registros oficiales dieron cuenta del promedio de entrega de profilácticos mensual más bajo en 17 años. En el Presupuesto de 2026 intentaron recomponer la situación, luego de que crecieran un 20,5% los casos de sífilis en todo el país, aunque las organizaciones de pacientes aseguran que esta reacción tardía es insuficiente para controlar los contagios.

De los casi 4 millones de profilácticos que se distribuían por mes en 2010, el año pasado esa cifra se ubicó en apenas 209.328 durante la gestión mileísta, en línea con el brutal ajuste en el área. Basta ver las cifras oficiales para verificarlo. En el Boletín N°41 de Respuesta al VIH y las ITS en la Argentina de diciembre de 2024, el Gobierno afirmó que la distribución de preservativos peneanos se concretó en "todas las jurisdicciones del país" y que "todas las personas pueden acceder a los preservativos y geles lubricantes a través de la entrega en mano". Sin embargo, al ver la letra chica, se desprende que el recorte en la provisión fue brutal.

"Lo del 2024 fue terrorífico y ahí uno podría pensar en el aumento desmedido que hay de la sífilis. El problema es que hubo una compra que nunca se resolvió y lo único que distribuyeron fueron 2 millones que les quedaron de remanentes con las compras de 2023", alertó en diálogo con El Destape José Di Bello, presidente de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP). Es el mayor retroceso en 17 años y los datos de 2025 tampoco son alentadores. 0 pesos destinó el Gobierno a la provisión de profilácticos, de acuerdo a un informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, en base a datos oficiales.

En la antesala del Día Internacional de la Respuesta al VIH y el Sida, y a la espera del nuevo Boletín, Fundación Huésped denunció que este año hubo faltantes de preservativos en todo el país porque "durante el 2025 no se registraron compras de preservativos", por lo cual al tercer trimestre sólo se distribuyeron 832 unidades. "El proyecto prevé una recuperación abrupta en 2026, pero sin asegurar continuidad ni ejecución real, y con números aún por debajo de lo estipulado en el presupuesto 2023", subrayan por otro lado. Al menos 30 organizaciones de pacientes, en pie de lucha desde que el Gobierno empezó a desmembrar la Dirección de VIH, ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis, advirtieron en la última asamblea que "detrás de una planilla de excel del Gobierno" están ellos, que padecen "el desguace de la política sanitaria nacional y el abandono de los compromisos asumidos en la Ley 27.675".

Tampoco hubo campañas específicas ni test masivos. "En relación al diagnóstico de VIH, en 2023 se distribuyeron 1.120.380 test, mientras que para 2026 se prevén 581.000. Esto implica una reducción del 49,3% respecto de 2023", advirtió Fundación Huésped, que remarcó: "Este año, a nivel nacional, el Estado no destinó ni ejecutó presupuesto para la prevención del VIH. Mientras que en 2023 se distribuyeron 275.565 folletos, en 2025 fueron 0".

"Milei nos sube la carga viral"

Las comunidades que históricamente sostuvieron la respuesta al VIH tuvieron que volver a alzar la voz contra el ajuste que está impactando de lleno en su vida. "Sin presupuesto no hay respuesta al VIH. Milei nos sube la carga viral", advirtieron en un comunicado 30 organizaciones en la previa del 1 de diciembre. Allí detallaron al menos 12 puntos críticos, para concluir: "La salud de las personas con VIH se deteriora, no por el virus, sino por el abandono. Enfermamos y morimos por causas evitables: por no tener acceso a una alimentación adecuada, a un techo digno, a condiciones básicas de vida. La pobreza, la exclusión y el ajuste también matan. No aceptamos retrocesos. No permitiremos que borren nuestras historias ni que destruyan lo que construimos colectivamente".

Entre los 12 puntos que guían la convocatoria de la nueva Asamblea Popular Federal, que realizarán el 1° de diciembre, incluyen "La falta de insumos esenciales en todo el país: desde preservativos y reactivos, hasta antirretrovirales y medicamentos para enfermedades oportunistas", "La incertidumbre sobre la continuidad del acceso a PrEP y PEP en 2026" y "La amenaza concreta que representa el Presupuesto 2026: sin financiamiento no hay política pública, no hay prevención, no hay tratamientos, no hay vida digna", entre otros.

Frente a las críticas de las organizaciones, desde el Ministerio de Salud aseguraron a El Destape que durante 2024 "un total de 70.000 personas recibieron tratamiento antirretroviral provisto por el sector público de salud" y "se suministraron 13.330 tratamientos para tuberculosis (TBC) en el ámbito del sistema público". "El presupuesto 2026 garantiza la cobertura integral de las acciones de tratamiento, diagnóstico y prevención correspondientes al Programa 22, incluyendo tanto a las personas que actualmente se encuentran en tratamiento como a la proyección de nuevos tratamientos correspondientes a VIH, TBC, Hepatitis virales, otras ITS y Lepra", dicen respecto al incremento del presupuesto estipulado para el año que viene, "que asciende a $62.087.201.568, manteniendo la estrategia orientada a optimizar los recursos destinados al cumplimiento de las acciones planificadas para el próximo período y consolidando la mejora de la respuesta nacional al VIH, ITS, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra".

El próximo boletín para conocer las vías de acción y la situación del estado de la enfermedad se publicaría la semana próxima. No se sabrá, sin embargo, cuánto se destinará a la provisión de preservativos ni cuánto, por ejemplo, invertirá el Estado en PREP (Profilaxis Preexposición) o PEP (Profilaxis Posexposición) ni tampoco qué partidas corresponderán a bastecer de stock de antirretrovirales para tratamientos a largo plazo.

"La compra de preservativos no es una estrategia eficaz, tiene que venir acompañada con las otras estrategias de prevención combinada y con la garantía de que lleguen a la gente en dispositivos de salud y en otros espacios en dónde se circula, que haya personal capacitado y que el insumo se entregue con toda la información necesaria. Es decir, el problema es la falta de claridad en la politica publica y esa es la mayor preocupación", alertó a este medio Mar Lucas, la Directora de Gestión Institucional de Fundación Huésped.

Qué está pasando con el PrEp y con el PEP

De acuerdo a lo que sostiene en sus boletines el Gobierno, la prevencion combinada resulta fundamental para frenar la tramisión del VIH y la Sífilis. "Acciones como la educación sexual, el acceso a métodos de barrera como el preservativo, la promoción de la profilaxis preexposición (PrEP) y la detección temprana de ambas infecciones en poblaciones clave son esenciales", indican.

La PrEP (Profilaxis Preexposición) la toman de forma preventiva aquellas personas sin VIH que corren riesgo de contraerlo, y puede ser en pastillas diarias o inyecciones. La PEP (Profilaxis Posexposición) es, por otro lado, un tratamiento de emergencia que debe iniciarse lo antes posible (máximo 72 horas) después de una posible exposición al virus. Allí radica la importancia de que el Estado invierta en estos medicamentos

Las organizaciones denuncian que no hay presupuesto específico asignado en el Presupuesto 2026 para PrEP y PEP, a diferencia de otros años. Ante la consulta de El Destape de cuánto financiamiento tendrá esta area tan importante para la prevención, desde el Ministerio de Salud destacaron que "es errónea la afirmación" de los colectivos de que no habrá presupuesto para PrEp o PEP. "No esta separado pero está incluido dentro del presupuesto de insumos para el área", aseguraron.

Las organizaciones están así, a ciegas. "El hecho de que no tengan una línea específica PREP y PEP nos genera la duda de cómo están imaginando, pensando y financiando la prevención combinada, que eso es lo que realmente sabemos que funciona, que está comprobado que funciona. Se requieren líneas específicas para completar toda la estrategia de prevención combinada, que incluye PEP, incluye preservativos, pero también incluye todo el testeo, el acceso al testeo, las cargas virales, etc. Es todo un conjunto que incluye, por supuesto, el personal entrenado para el acompañamiento, las campañas de comunicación para llamar al testeo, para que se conozca la PREP y la PEP. Es un conjunto", detalló Mar Lucas.

De acuerdo al cálculo de GEP sobre el Presupuesto, 11 mil personas se verían afectadas sin presupuesto específico destinado para PrEp y PEP. "Este año en el presupuesto no están previstas metas puntuales. "Antes, por ejemplo en 2023 la meta del indicador PrEp y PEP eran 6.000 y 5.000. Eso daba 11.000. Eso es lo que está presentado en el presupuesto del 2023, luego prorrogado. Después dejó de aparecer PREP y PEP en las metas", puntualizó Di Bello.

Tomando esas variables, es imposible de rastrear ahora del total de las compras que se hagan en el futuro, cuántas serán para PrEp y cuántas para tratamientos, porque hay que tener en cuenta que es uno de los esquemas que utiilizan los pacientes que ya tienen diagnóstico positivo incluyen las mismas drogas. "Históricamente, se informa la compra de tricitabina y tenofovir para tratamiento, no de PrEP y PEP, para el tratamiento de las personas que tenemos VIH. Es una de las combinaciones que se usa para el tratamiento. Entonces, antes ellos identificaban esto se compró para tratamiento y esto otro para PrEP. Ahora esto no aparece. Sin embargo, la cantidad que están poniendo, que compraron, es para tratamiento de las personas con VIH, no para PrEP y PrEP".

Para Di Bello, los números no cierran porque antes eran 17 miil personas, que ahora pasaron a ser 10 mil. "Puede ser que así sea porque hayan migrado a otros esquemas de tratamiento, siempre hablando de personas con VIH porque en la compra no aparece algo que indique que están comprando para PrEP", explicó aunque destacó que "hay que hilar finito para darte cuenta que en realidad no compraron para PrEP ni PEP porque lo que hay en stock, según lo que la misma Dirección informa, es para las 10.000 personas con VIH que están en tratamiento con ese esquema".

La opacidad del Gobierno representa, así, un problema. "Las respuestas generalistas son poco convincentes en ese sentido y, además, tenemos la experiencia de todos estos dos años previos donde el seguimiento de las partidas presupuestarias no han dado información suficiente para poder hacer el seguimiento", remarcó Mar Lucas. Desde que asumió Mili, tuvieron que hacer numerosos pedidos de acceso a la información pública. "No hemos tenido respuestas convincentes ni inmediatas En algunos casos, de hecho, hemos tenido que ir por la vía judicial para poder pedir la información al Ministerio. Entonces, esa es la verdadera preocupación. Y el impacto en la prevención es esta pregunta sobre qué tipo de estrategia están planificando proponer cuando no hay partida presupuestaria que la respalde", enfatizó.