Santiago Sosa abrió la puerta para irse de Racing y preocupó a Costas: "Si llegarán ofertas"

Santiago Sosa habló sobre su futuro y encendió alarmas en Racing al admitir posibles ofertas y su diálogo con Costas.

La tranquilidad que parecía haberse instalado en Racing en la definición del Torneo Clausura se alteró con las declaraciones de Santiago Sosa. La figura del equipo en 2025 y referente del pantel, que se está recuperando de una lesión facial, dejó una frase que resonó fuerte en Avellaneda sobre su futuro y que puede alarmar a Gustavo Costas: “Estamos bien, por el momento estamos bien. Ahora, a fin de año, veremos qué pasa, si llegarán ofertas”.

No se trató de una respuesta menor. Sosa, que apresuró su vuelta a las canchas para estar ante River pese a no estar recuperado de la fractura del hueso malar, puso en duda su continuidad, insinuando que analiza distintos escenarios a partir de diciembre. El mediocampista surgido en River explicó que su decisión dependerá de un balance general de la temporada, como también del deseo que tenga la dirigencia de Racing para 2026.

En una entrevista con TyC Sports, el volante dio su postura, más allá de tener contrato hasta fines del 2029: “Estoy muy contento, muy cómodo acá, por supuesto. Pero uno a fin de año toma decisiones, hace un balance de lo que fue este año y el año pasado, ver qué quieren desde el club y, entre todos, llegar a lo que todos queremos”.

La frase ambigua del exjugador de Atlanta United dejó más dudas que certezas en "La Academia". Por un lado, Sosa reafirmó su buena adaptación al equipo y al entorno académico, sin embargo, por el otro, abrió la puerta para escuchar propuestas desde el exterior para el próximo mercado de pases, pero que en su caso despierta una sensibilidad especial, ya que se trata del jugador emblema y símbolo de Costas en el plantel.

Costas, atento a cada movimiento

El periodista no esquivó el impacto que estas declaraciones podrían tener en el entrenador de "La Academia", y le planteó a Sosa si creía que Costas podía ponerse nervioso tras escucharlo. La respuesta del futbolista, de 26 años, fue tan contundente como reveladora: “No, no lo puse nervioso. Ya hablé con él y quiere mi felicidad, ya lo sabe”.

Sosa dejó claro que mantiene una conversación fluida con el DT y dio a entender, como se observa públicamente, que la relación entre ambos es buena. Costas, un técnico con una fuerte impronta emocional y que construye desde los vínculos, parece haberle transmitido que no presionará su decisión y que respetará lo que el futbolista considere mejor para su carrera.

El contexto del Fútbol Argentino y el factor mercado

Las declaraciones de Sosa no pueden ser analizadas sin mirar el panorama general del Fútbol Argentino, atravesado por un mercado cada vez más agresivo desde el exterior. Los futbolistas jóvenes, con recorrido internacional y versatilidad en el mediocampo, suelen recibir ofertas de ligas como la MLS, Brasil o México, que representan mejoras económicas significativas frente a la realidad local.

Sosa ya tuvo una experiencia fuera del país, cuando jugó en la MLS entre 2021 y 2023, y no ocultó sus ganas de volver a emigrar, pero esta vez todo indica que su deseo hacia Europa. Racing, mientras tanto, debe anticiparse: si el jugador decide partir, Costas necesitará una pieza de reemplazo de características similares, algo que no abunda en el mercado local.