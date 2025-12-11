Filtran el desconocido apodo de Lionel Messi en las inferiores de Newell´s: "Le decían"

Un rival de Messi en las inferiores de Newell's reveló el apodo del crack rosarino

Años después del paso de Lionel Messi por las divisiones inferiores de Newell's, un rival al que enfrentó reveló el curioso apodo que tenía el hoy campeón de todo con la Selección Argentina. Por supuesto, la noticia rápidamente trascendió ya que nunca antes trascendió aquel mote con el que los contrincantes de la "Pulga" lo nombraban cada vez que lo tenían en el elenco contrario. Quien lo contó fue nada más y nada menos que Hernán Galíndez, arquero argentino nacionalizado ecuatoriano que surgió de Rosario Central y años después también jugó contra él a nivel internacional.

El guardameta de Huracán que vistió los colores del "Canalla" en sus inicios y atajó tanto en Chile como en dos clubes ecuatorianos habló con ESPN en SportsCenter, en una entrevista en la que no sólo habló del crack de Inter Miami de Estados Unidos. Además, contó una anécdota con Ángel Di María que tampoco pasó inadvertida. Claro que, uno de los puntos más relevantes fue la revelación sobre el astro que hizo historia con la casaca de Barcelona.

Hernán Galíndez reveló cómo le decían a Messi en las inferiores de Newell's: "Coloradito"

"Jugaba con la 10 de Newell's y la de muchos equipos. Todos los que querían salir campeón lo llamaban a él. Lo enfrenté muchas veces de chiquito durante el baby hasta la edad que él se fue. Le decían 'el coloradito que juega con la 10'. Cuando te decían eso arrancabas 3 a 0 abajo", recordó Galíndez sobre las veces que jugó contra el campeón de todo con la Selección Argentina. A su vez, sostuvo que "era de esa forma como se ve en los videos, llamativo para nuestra edad que alguien maneje la pelota así, era muy raro. De chico el primer recuerdo que tengo que atajar fue de un gol que me hizo, pasó a cinco compañeros y también a mí".

Por último, el arquero también contó una anécdota cuando jugó contra él siendo arquero de la Selección de Ecuador, lo cual le dio mucho orgullo. "Ya lo había enfrentado varias veces a Lionel y quería cumplirle el sueño a mi hijo de 8 años de que tenga su camiseta. Cuando la cambié algunas personas se enojaron en Ecuador por eso y tuve que salir a explicar que fue por cumplirle el sueño a mí hijo que era más importante que cualquier crítica que pueda recibir".

Los números de Galíndez en su carrera

Clubes : Rosario Central, Quilmes, Universidad Católica y Aucas de Ecuador, Universidad Católica de Chile y Huracán.

: Rosario Central, Quilmes, Universidad Católica y Aucas de Ecuador, Universidad Católica de Chile y Huracán. Partidos jugados : 532 (Selección de Ecuador +33).

: 532 (Selección de Ecuador +33). Goles recibidos : 625 (+23).

: 625 (+23). Goles marcados : 1.

: 1. Vallas invictas : 161 (+16).

: 161 (+16). Títulos: Serie B 2012 con Aucas y Serie A 2022 con Universidad Católica de Ecuador.

La anécdota de Galíndez con Di María en la Copa América

El guardameta de Huracán también se refirió al "Fideo", contra el que también se enfrentó en la cancha con la Selección de Ecuador: "Un animal, es un año más chico que yo y nos cruzamos muchas veces. Vi su llegada a Primera desde adentro. La primera vez que lo volví a ver fue en la Copa América de Brasil. Pensé en si se acordaba de mí y me gritó 'Gordito' y 'dije sigue siendo el mismo'", comentó en la charla con ESPN. A su vez, Galíndez recordó: "Después entró en ese partido que nos ganan 3 a 0, me abrazó y me dijo 'mirá dónde llegaste'. Yo estaba mal porque nos habían eliminado pero él me dijo de cambiar la camiseta y me traje la de Ángel".