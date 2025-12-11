Cuándo cobro en CABA y provincia de Buenos Aires el aguinaldo de diciembre 2025: la fecha confirmada

Fecha de cobro del aguinaldo.

El Sueldo Anual Complementario (SAC) se paga en dos cuotas: una en junio y otra en diciembre. Para el cierre de 2025, los trabajadores del sector público y privado tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de la provincia de Buenos Aires deberán recibir la segunda cuota del aguinaldo dentro de los plazos fijados por la normativa laboral vigente.

A nivel nacional —y aplicable a ambas jurisdicciones— la ley establece que el pago de la segunda cuota del SAC debe realizarse hasta el 18 de diciembre de 2025. No obstante, la regulación permite una prórroga administrativa de hasta cuatro días hábiles, lo que extiende el plazo máximo para depositar el aguinaldo hasta el 23 de diciembre de 2025.

De este modo, empresas, organismos públicos y empleadores del ámbito bonaerense y porteño deberán completar la liquidación del aguinaldo dentro de ese período, tanto para empleados en relación de dependencia como para jubilados y pensionados que cobran bajo el régimen previsional correspondiente.

Cómo se calcula el aguinaldo

El SAC equivale al 50% de la remuneración mensual más alta devengada en el semestre julio-diciembre de 2025. Para el cálculo deben considerarse:

El salario bruto más elevado del período.

Horas extras habituales, comisiones u otros importes remunerativos.

Se excluyen conceptos no remunerativos o pagos extraordinarios.

Si el empleado no trabajó el semestre completo, el cálculo se realiza de manera proporcional al tiempo trabajado.

Cuándo se paga aguinaldo confirmado.

Quiénes tienen derecho a cobrar el aguinaldo

El pago del SAC todo el país corresponde a:

Trabajadores registrados bajo relación de dependencia, tanto del sector público como del privado.

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), liquidados por ANSES.

Empleados provinciales y municipales con vínculo laboral formal.

Quedan excluidos del aguinaldo quienes trabajan de manera informal sin aportes, los monotributistas y profesionales independientes, salvo que exista una disposición especial. Solo en casos excepcionales, los pasantes pueden percibir el SAC si su convenio lo establece.

Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre.

Qué está incluido en el aguinaldo

Los aportes y deducciones del aguinaldo son los mismos que se aplican al salario: contribuciones jubilatorias, PAMI, obra social y aportes sindicales según convenio. Si el sueldo del mes del pago supera al que se tomó como base para el cálculo, la normativa obliga al empleador a abonar la diferencia en el mes siguiente, ya sea enero o julio.

En cuanto a quiénes están incluidos, todos los empleados en relación de dependencia cuentan con este derecho, tanto del ámbito público como privado, además de jubilados y pensionados. La ley también prevé excepciones sectoriales: la norma 24.467, destinada a pymes, habilita a que algunos convenios colectivos permitan dividir el aguinaldo en tres cuotas, siempre que esté pactado explícitamente. Un caso concreto es el Convenio 389/2004 del sector gastronómico, donde los pagos se distribuyen cada cuatro meses.