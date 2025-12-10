Existen hábitos para prevenir enfermedades oculares.

Los ojos son uno de los órganos que más se usan y se cansan en el día a día, sobre todo en la actualidad que nos obliga a estar en constante contacto con pantallas. De ese modo, con el correr del tiempo se pueden desarrollar complicaciones oculares que son prevenibles con algunos hábitos.

Cuidar la salud ocular es fundamental porque los ojos son órganos sensibles que pueden verse afectados por el paso del tiempo, el cansancio y ciertos hábitos diarios. Mantener controles periódicos con especialistas, usar iluminación adecuada, descansar la vista durante actividades prolongadas y mantener una alimentación rica en vitaminas A, C y E ayuda a prevenir enfermedades como cataratas, glaucoma o degeneración macular.

En la vida cotidiana, las pantallas y la exposición al sol son dos de los factores que más influyen en el desgaste visual. Pasar muchas horas frente a celulares, computadoras o televisores puede generar sequedad, irritación y fatiga ocular, por lo que es importante hacer pausas frecuentes y ajustar el brillo y la distancia. Por otro lado, la radiación ultravioleta del sol también puede dañar los ojos, aumentando el riesgo de afecciones a futuro.

Hábitos para cuidar la salud ocular

Hacer pausas visuales: Aplicar la regla 20-20-20 (cada 20 minutos, mirar 20 segundos a 6 metros) ayuda a reducir la fatiga visual generada por pantallas.

Mantener una buena iluminación: Trabajar o leer en ambientes bien iluminados evita que los ojos se esfuercen de más y disminuye el riesgo de dolor ocular.

Parpadear con frecuencia: Recordar parpadear, sobre todo frente a pantallas, previene la resequedad y mantiene la superficie del ojo lubricada.

Usar lágrimas artificiales: En ambientes secos o con aire acondicionado, unas gotas lubricantes ayudan a evitar irritación y ardor.

Prevenir complicaciones oculares es fundamental al pensar en el futuro.