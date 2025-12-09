Existen ciertos hábitos que reducirán los problemas de articulaciones.

Las articulaciones son una de las partes del cuerpo que más se desgastan con el correr de los años y por eso los adultos mayores suelen tener dolores en las mismas. Para evitar que esto suceda o reducirlo, se pueden seguir una serie de hábitos desde la juventud que llevan poco tiempo y son fáciles de llevar a cabo.

Prevenir los problemas de articulaciones mediante conductas saludables es fundamental para mantener una buena movilidad a lo largo de la vida. Actividades como realizar ejercicio de bajo impacto, mantener un peso adecuado, estirar con regularidad y fortalecer los músculos que rodean las articulaciones ayudan a reducir la presión y evitar lesiones. Además, incorporar una alimentación rica en antioxidantes, omega-3 y vitaminas contribuye a disminuir la inflamación y a proteger el cartílago, lo que favorece un funcionamiento articular más eficiente y duradero.

Con el paso del tiempo, las articulaciones tienden a desgastarse porque el cartílago -el tejido que actúa como amortiguador- se va deteriorando de manera natural. Este proceso se acelera por factores como la edad, el sedentarismo, el sobrepeso, los movimientos repetitivos y antiguas lesiones mal recuperadas. A medida que el cartílago pierde elasticidad y grosor, los huesos comienzan a rozarse con mayor facilidad, provocando rigidez, dolor y menor rango de movimiento. Por eso es tan importante adoptar hábitos preventivos que ayuden a cuidar estas estructuras antes de que aparezcan los síntomas.

Hábitos para prevenir el dolor de articulaciones

Hacer actividad física regular: Ejercicios de bajo impacto como caminar, nadar o andar en bicicleta fortalecen músculos y protegen las articulaciones sin sobrecargarlas.

Realizar estiramientos diarios: Mantienen la flexibilidad, mejoran el rango de movimiento y evitan tensiones que pueden generar molestias.

Cuidar la postura: Sentarse y pararse correctamente evita que ciertas articulaciones trabajen de más y se inflamen con el tiempo.

Elegir calzado adecuado: Un buen apoyo del pie mejora la alineación corporal y reduce impactos dañinos al caminar o correr.

Dolor de rodillas.