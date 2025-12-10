Fiscales rusos piden a tribunal que embargue activos de NCH Capital, informa Kommersant

Los fiscales rusos pidieron a un tribunal de Moscú que embargue los activos del fondo de capital riesgo estadounidense NCH Capital en Rusia, alegando que sus propietarios financiaron a las fuerzas militares ucranianas, informó el periódico Kommersant, citando documentos judiciales.

NCH Capital no respondió el miércoles a una solicitud de Reuters para comentar el informe de Kommersant.

Los fiscales presentaron una demanda el 9 de diciembre contra NCH Capital y sus fundadores George Rohr, ciudadano estadounidense, y Moris Tabacinic, ciudadano austriaco, que fundaron el grupo en 1993.

Reuters no pudo ponerse en contacto con Rohr ni con Tabacinic.

AgroTerra, que es uno de los 20 mayores terratenientes agrícolas de Rusia y es propiedad de NCH Capital, fue puesta bajo gestión estatal temporal por un decreto del presidente ruso, Vladímir Putin, en abril de 2024.

Según Kommersant, los activos de AgroTerra en siete regiones del centro de Rusia fueron valorados en la demanda en 73.000 millones de rublos (937 millones de dólares). NCH Capital también posee activos agrícolas en Ucrania, donde es el quinto mayor terrateniente.

NCH Capital dijo el 5 de diciembre que no tiene previsto vender AgroTerra, después de que el director del segundo mayor banco de Rusia dijo que estaba en conversaciones para comprar la empresa.

Kommersant citó los documentos judiciales según los cuales los propietarios de NCH Capital eran beneficiarios de un fondo de caridad, creado en 2025 en Ucrania, que enviaba camiones, equipos de comunicaciones, combustible y medicinas a unidades militares ucranianas.

También citaba los documentos diciendo que la filial ucraniana de NCH Capital, Agroprosperis, proporcionaba almacenamiento gratuito de munición en varias regiones ucranianas en las que opera, mientras que su brazo financiero gestionaba las donaciones para el Ejército.

"George Rohr, Moris Tabacinic y la empresa NCH Capital, mediante el control del holding agrícola Agroprosperis, financian de forma deliberada y sistemática la realización de operaciones militares contra el Estado ruso", cita Kommersant el documento.

(1 dólar = 77,9000 rublos)

Con información de Reuters