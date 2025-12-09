Kicillof cierra el 2025 con leyes vitales, el gabinete rearmado y en plena tensión con Milei

Foto: Nicolás Aboaf - Casa de Gobierno

A tres semanas de finalizar el 2025, Axel Kicillof logró que la Legislatura le aprobara el Presupuesto para el año entrante y el endeudamiento, herramienta vital para lo que queda de su mandato. El cierre del 2025 lo deja al gobernador con una bocanada de aire para afrontar un 2026 que, se presume, será a pura confrontación con el gobierno libertario de Javier Milei.

El endeudamiento quedó en un poco más de 3 mil millones de dólares. De esa ley, un 8% del endeudamiento se distribuirá entre los 135 distritos. Además, los intendentes tendrán un Fondo de unos $350 mil millones aproximadamente. El 70% se distribuirá a los municipios de acuerdo al Coeficiente Único de Distribución (CUD), y el 30% restante irá a programas provinciales en materia de infraestructura, transporte y ambiente, en los próximos 2 años.

El 30 de abril de 2026 vencerá la primera cuota que será entre $20 y hasta $30 mil millones. El segundo tramo se abonará el 31 de agosto por el mismo importe, y la tercera será el 30 de noviembre de 2026. En 2027 habrá dos pagos más: el 30 de abril y el 30 de junio por $50 mil millones cada pago. Así, los intendentes se encolumnaron detrás del Gobernador y habilitaron los votos necesarios para que salga la ley.

A la norma que, con dos tercios de los votos muestra una voluntad política de la mayoría de las fuerzas, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, puso en duda la autorización que debe dar al Ejecutivo para aplicar la ley. En una entrevista en A24, el funcionario de Javier Milei dijo que “hay una Ley de responsabilidad fiscal donde las provincias se comprometen a no tomar deuda, siempre y cuando los gastos corrientes superen la inflación" y marcó que "Buenos Aires no está cumpliendo con esa regla”. En cambio, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, le bajó el precio a la pelea y dijo que "no hay ningún motivo por el cual Nación no nos autorice". Asoma una nueva disputa entre ambos gobiernos.

Gabinete en tensa convivencia y verano 2026

A pesar del constante desgaste interno dentro del peronismo, la confluencia de tribus seguirá conviviendo dentro del gabinete bonaerense. Luego de haber asumido la nueva directora General de Cultura y Educación, Flavia Terigi, en lugar de Alberto Sileoni, quien dejó el cargo por cuestiones personales; el otro movimiento que hubo fue la continuidad de Gabriel Katopodis en el Ministerio de Infraestructura, a pesar de haber ido como candidato a primer senador por la primera sección electoral. El funcionario juró el lunes por la tarde en la Cámara alta y se tomó licencia de su banca para continuar en el Ejecutivo.

Así las cosas, desde Casa de Gobierno confirmaron a El Destape que, en relación a nuevos cambios en el Gabinete, “no hay nada previsto”. De esta manera, seguirán los mismos ministros y ministras a cargo: La Cámpora, el Frente Renovador y el Movimiento Derecho al Futuro convivirán entre sí un año más.

Amén de la tensa convivencia que tendrán, las marcadas diferencias entre La Cámpora y el axelismo se verán reflejadas en la Legislatura bonaerense, espacio que será la arena para cruces y críticas hacia el Gobierno de Kicillof. El equilibrio entre ambos espacios será un capítulo aparte durante el 2026.

Por otra parte, la semana entrante el mandatario presentará el Operativo Sol en Mar del Plata y dejará inaugurada la temporada de verano en la costa bonaerense. Desde gobernación anticiparon que habrá conferencias de prensa desde distintos destinos turísticos cada 15 días como se hizo en los últimos años. En esa línea, Kicillof hará base entre la costa bonaerense y en La Plata durante enero y febrero.