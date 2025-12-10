Dillom fue invitado este último martes 9 de diciembre a Otro Día Perdido, ciclo de entrevistas que conduce Mario Pergolini en El Trece y que viene teniendo buenos resultados, con una gran cantidad de espectadores según lo que reflejan las mediciones de Ibope.
Allí habló un poco de todo: desde lo estrictamente ligado a su carrera como músico, hasta los pormenores que fueron parte de su vida y configuraron a la persona que es hoy. En ese sentido, brindó una opinión respecto de la paternidad y si algún día desearía tener hijos.
¿Qué dijo Dillom respecto de la paternidad?
En determinado momento, el periodista le consultó: "¿Te imaginás con hijos hoy en día?". Tras meditarlo un poco, el artista lo negó con su característica cuota de humor: "No, yo no tengo ni un arbolito de navidad de plástico porque se me quema...". Luego, añadió: "Soy muy egoista para tener hijos, pero creo que puede ser en un futuro...".
Respecto de esa temática, ahondó: "Estoy cada día más cerca de hincharme las pelotas de todo. Me gusta la ciudad, el quilombo, pero empiezo ya a oler que me voy a pudrir un día. Y el día que uno se pudre, tiene hijos". Eso último generó las risas de todos los presentes y obligó una jocosa interrumpción del dueño de Vorterix: "Dame dos segunditos. No es así hijos míos, no es así. Mamá y papá los quisieron tener".
"No, seguro, buscados. No digo que no", se defendió el cantante. "¿Vos no fuiste buscado?", inquiso Pergolini, obteniendo como respuesta un escueto "no sé". "¿Nunca les preguntaste (a tus padres) 'cómo nací', 'cómo me hicieron', 'dónde me hicieron'?", cuestionó Pergolini, que se ganó una réplica que volvió a generar la reacción de todos: "No quiero saber".