Impacto en el boxeo mundial: confirmaron cuándo pelearán Mike Tyson y Floyd Mayweather

Impacto en el boxeo mundial: confirmaron cuándo pelearán Mike Tyson y Mayweather

Para sorpresa del mundo del boxeo, Mike Tyson y Floyd Mayweather se subirán al ring a pelear en los próximos meses, noticias que sin dudas impactó a más de un fanático del deporte de los puños. Las dos leyendas, que hace meses dieron indicios de este cruce, se preparan para este desafío que, en principio, se tratará de una exhibición. Claro que, ante la evidente diferencia de categorías se hará de esta manera y no habrá un ganador más allá de que alguna que otra vez se sacaron chispas.

"Iron Mike" ya fue partícipe de un mega evento boxístico cuando en noviembre del 2023 perdió contra el influencer Jake Paul, pero "The Money" también hizo de las suyas. El vencedor de Marcos "Chino" Maidana en dos oportunidades -aunque la primera fue polémica- también realizó algunos combates no oficiales con el paso del tiempo sin perder y su última presentación importante fue cuando le ganó a Conor McGregor en 2017. Ahora serán protagonistas de "la pelea de los 107 años" que ya tiene fecha y lugar.

Cuándo es la pelea de los 107 años entre Mike Tyson y Floyd Mayweather

Quien confirmó la noticia fue nada más y nada menos que el excampeón mundial de los pesados, quien en una entrevista brindada al ciclo "An Experience With" dio todos los detalles. "Será en marzo en África y vamos a romper todos los récords. Será uno de los eventos más grandes en la historia del deporte". De esta manera, el público del boxeo podrá disfrutar de un cruce entre dos de los púgiles más importantes de la historia que, si bien están retirados oficialmente, tendrán la oportunidad de pelear 10 años después de un cruce picante que tuvieron en una Convención del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Por supuesto, quedará definir el día y el país que albergará dicho evento que se perfila para ser uno de los más convocantes del los últimos tiempos.

Corría el año 2015 y la entidad presidida por Mauricio Sulaimán organizó un evento del cual participaron tanto Tyson como Mayweather, después de que "Iron Mike" realice diferentes declaraciones polémicas sobre su futuro rival. En dicho encuentro, "The Money" fue el primero en subir y luego lo hizo el nacido en Brooklyn, quien "amagó" a pegarle pero no lo hizo más allá de que el de Las Vegas ni se movió. Poco después se dieron un abrazo y posaron para las fotos de la prensa junto a otros campeones del organismo.

El día que Floyd Mayweather y Mike Tyson se vieron las caras en una Convención del Consejo Mundial de Boxeo

Mayweather vs. Tyson y Manny Pacquiao espera

La leyenda filipina ya dejó en claro que espera volverse a enfrentar con el estadounidense después de que afirme que el combate se llevaría a cabo en Japón este 2025. De hecho, anunció que, como sigue activo en el boxeo, espera que "The Money" regrese a la actividad. "Hay conversaciones, estoy feliz de poder hablar de la posible revancha con él", sostuvo "Pac-Man" hace poco más de un mes. De esta manera, dejó abierta una puerta para que este duelo se desarrolle y vuelvan a verse las caras arriba del cuadrilátero.

Con respecto al enfrentamiento que tuvo lugar en el MGM Grand el 2 de mayo del 2015, el dueño de casa se quedó con la victoria en las tarjetas en decisión unánime (116-112; 116-112; 118-110) y el asiático estuvo lejos de desplegar su buen boxeo. Con la victoria, el entonces local retuvo sus títulos welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).