Noqueó a Tyson, volvió al boxeo a los 52 años y lo liquidaron en un solo round

Años después de ganarle por KO a Mike Tyson y colgar los guantes, un exboxeador regresó al deporte de los puños pero no tuvo la mejor noche y cayó por la misma vía por la que venció a la leyenda del boxeo. Se trata de Danny Williams, de 52 años, que se volvió a presentar en Inglaterra -más precisamente en Colchester- y perdió contra Tony Conquest, 11 años menor que él. El cruce fue sin licencia profesional y este último le propinó una verdadera paliza en tan sólo un asalto.

Tal es así que una vez que Williams regresó a su rincón una vez culminado el round, el árbitro se vio obligado a frenar el combate. El tercer hombre en el ring tomó esta terminante decisión tras ver que el exrival de "Iron Mike" no podía continuar después de los golpes que recibió por parte de su contrincante que no lo perdonó. A pesar de que sus últimas peleas no fueron hace tantos años, el excampeón intercontinental de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) no dio la talla y perdió en una jornada para el olvido.

Danny Williams, de noquear a Mike Tyson a perder categóricamente en el primer round a los 52 años

El nacido en Londres hizo su debut en 1995 y con el correr del tiempo protagonizó varios combates importantes y estiró su invicto hasta 1999. Un año antes conquistó el cetro intercontinental pesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y poco después se encontró con su primera derrota. A pesar de las chances de un cinturón mundial, nunca lo consiguió y sí obtuvo cetros tanto nacionales como regionales.

El mejor momento de su carrera llegó en 2004 cuando el 30 de julio le ganó por KO en el cuarto asalto a Mike Tyson en el Freedom Hall State Fairground de Louisville, Estados Unidos. Dicho triunfo lo habilitó a pelear con el entonces monarca ucraniano Vitali Klitschko, quien retuvo su corona de los pesados del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) imponiéndose por la vía rápida en el octavo capítulo.

La noche en la que Danny Williams noqueó a Mike Tyson

Williams, que no dejó de combatir incluso en la pandemia hizo su última presentación en 2023 cuando perdió en Estonia contra Louison Loizou en un duelo a cuatro asaltos culminando su carrera con 55 victorias (42 por KO) y 33 derrotas. Esta vez regresó sin licencia y recibió una verdadera paliza para el olvido.

¿Mike Tyson vuelve al boxeo? El anuncio de Floyd Mayweather sobre una pelea contra él

Según aseguró "The Money", el duelo entre ambos históricos sería el año próximo y constará de una "exhibición" promovida justamente por su empresa. La publicación, que muestra a ambos protagonistas moviéndose por medio de Inteligencia Artificial, además cuenta con un mensaje por parte del exvencedor del "Chino" Maidana donde escribió: "No temo a ningún hombre sino a DIOS. ¡Vamos por ello!".

En cuanto a la carrera de "Iron Mike", después de la derrota contra Jake Paul el año pasado cuenta con un total de 50 victorias (44 por KO) y 7 derrotas. Además, fue campeón mundial de los pesados y protagonizó grandes duelos contra otros históricos a lo largo de su extensa y exitosa carrera en el boxeo.