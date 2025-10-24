Impacto en el boxeo por el giro inesperado en la carrera de Tyson Fury: "Millones"

El giro menos pensado en la carrera de Tyson Fury

A pocos meses de cumplirse un año de su segunda derrota consecutiva contra Oleksandr Usyk, Tyson Fury rompió el silencio con una inesperada revelación en referencia a su futuro en el boxeo. La estrella británica que brilló entre los pesados por varios años y cayó contra el ucraniano tanto en mayo como en diciembre del 2024 se aleja del deporte de los puños en el que tanto triunfó y lo anunció en una entrevista. Por supuesto, sus dichos no pasaron para nada inadvertidos entre los fanáticos de la disciplina.

Recientemente, el "Rey de los Gitanos" habló con FurociTV y reveló que no regresará a los cuadriláteros. A su vez, también se refirió al dinero y las ofertas que podría recibir para pelear otra vez, pero expuso que no sería suficiente para su vuelta al ring. Cabe destacar que, en los últimos compromisos que disputó Fury -que cuenta con 34 victorias (24 por KO), dos perdidas y un empate, el dinero de cada bolsa fue por demás exorbitante más allá del resultado obtenido aunque, según dijo, esta vez no le importará.

El giro inesperado en la carrera de Tyson Fury que sorprende al mundo del boxeo

"¿Qué sentido tiene? Si me das otros 100 millones de dólares ¿qué voy a hacer con ellos? No tengo ninguna razón para volver. Tengo 37 años y me dieron una paliza durante los últimos 25", aseguró Fury con respecto a un posible regreso al deporte de los puños. Cabe destacar que en enero del 2025 anunció su retiro, pero igualmente la ilusión de sus seguidores con que siga peleando se mantenía viva. A su vez, agregó que "antes peleaba por los títulos y el dinero", pero ahora tiene más del que puede gastar.

Más allá de sus declaraciones, también dejó una puerta abierta cuando sostuvo que "podría volver al boxeo en cualquier momento, pero simplemente no quiero". Una de sus frases más llamativas al respecto fue que no tiene más objetivos y que aunque le ofrezcan mil millones no lo harían cambiar de opinión. "No me emocionaría porque ya superé ese punto de preocuparme por lo que piensen los demás", concluyó el "Rey de los Gitanos".

Tyson Fury confirmó que no volverá al boxeo

La exitosa carrera de Tyson Fury en el boxeo

El nacido en la ciudad de Manchester comenzó su camino en el boxeo profesional en diciembre del 2008 cuando venció por la vía rápida a Bela Gyongyosi en Nottingham. Con el paso de los años continuó ganando terreno en el deporte de los puños y se adjudicó varios títulos en Gran Bretaña para en 2012 tener la primera chance a nivel internacional. En el Hand Arena de Clevedon se quedó con el cetro intercontinental pesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y eso lo acercó más a la chance de ser campeón del mundo.

Tras ganar la faja internacional de la mencionada entidad en 2014, un año más tarde enfrentó a la leyenda Wladimir Klitschko en Dusseldorf, Alemania, a quien le ganó por puntos y se quedó con los cinturones de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), de la Organización Internacional de Boxeo (IBO) y de la OMB. De ahí en más tuvo tres cruces históricos con Deontay Wilder de los cuales empató uno y ganó los dos restantes, pero no fue el único que lo puso en aprietos, ya que fue Oleksandr Usyk quien lo venció y terminó con su invicto para luego ganarle otra vez en 2024.