La terminante decisión de Canelo Álvarez con su carrera tras perder con Crawford: "Tres meses"

La terminante decisión de Canelo Álvarez con su carrera tras perder con Crawford

Saúl "Canelo" Álvarez tomó una drástica decisión con respecto al futuro de su carrera y sorprendió a los fanáticos del boxeo. Después de perder todos sus títulos en manos del estadounidense Terence Crawford el pasado 13 de septiembre, el tapatío pondrá un freno inesperado a su recorrido dentro del deporte de los puños y será en los próximos días. Claro que, todavía no está definido cuándo regresará al cuadrilátero ni contra qué rival lo hará después de la derrota sufrida.

La determinación del nacido en Guadalajara tiene que ver con una intervención quirúrgica que le demandará un largo tiempo de recuperación por el que no volverá a subirse al ring en 2025. Más allá de que todavía tiene contrato para hacer dos combates más por su vínculo con el magnate saudí Turki Alalshikh, no serán este año y podría volver en 2026. Antes de que entre al quirófano se supo de qué lo operarán y cuándo sería su vuelta.

De qué se opera Canelo Álvarez, cuánto tiempo estará inactivo y cuándo regresaría a pelear

Según aseguraron desde ESPN KnockOut, el tapatío se someterá a una cirugía de codo por una lesión en la articulación izquierda. Después de realizarse unos estudios en los últimos días, el resultado de los mismos derivaron en la operación que tendrá lugar el jueves 23 de octubre. Esta decisión lo alejaría del ring al menos por tres meses, lo que lo obligaría a esperar hasta el 2026 para su vuelta. La noticia causó impacto en el mundo del deporte de los puños aún sabiendo que ya no posee sus cinturones de la categoría supermediano en la cual reinó durante años.

Saúl "Canelo" Álvarez se someterá a una operación que lo mantendrá alejado del boxeo

El medio especializado en boxeo confirmó que la rehabilitación tardará "al menos 12 semanas, por lo que no podrá entrenar con normalidad y estaría listo para volver al ring en mayo del año siguiente". Esto último es habitual ya que normalmente realiza sus peleas para dicho mes o para septiembre, o al menos es lo que hizo en los últimos años de su carrera. A su vez, es la tercera vez que el mexicano entre al quirófano en su carrera, después de sus operaciones de rodilla en 2018 y de muñeca cuatro años más tarde.

Canelo Álvarez cayó al décimo lugar del ranking mundial

El tapatío estuvo en lo más alto del ranking hasta hace poco tiempo siendo uno de los campeones indiscutidos, pero la derrota contra Terence Crawford lo condicionó y cayó al décimo puesto. En el mismo, armado por la prestigiosa revista especializada en el boxeo The Ring en base a rendimientos de los púgiles, hay figuras de la talla de Oleksandr Usyk o Naoya Inoue y el primer lugar lo ocupa nada más y nada menos que el verdugo del mexicano, que se sumó a Bivol y a Floyd Mayweather como los que lograron vencerlo.

Lo que todavía no está definido hasta el momento es si habrá revancha para recuperar sus títulos de la categoría supermediano. Lo que sí es cierto es que todavía tiene contrato con el magnate saudí Turki Alalshikh para disputar un total de cuatro combates. Desde la firma en adelante, Canelo Álvarez enfrentó tanto a William Scull como al estadounidense, por lo que le quedarían dos compromisos más por delante.