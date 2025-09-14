Saúl "Canelo" Álvarez vs. Terence Crawford

Terence Crawford sigue haciendo historia en el boxeo mundial y este fin de semana alcanzó un nuevo logro contra Saúl "Canelo" Álvarez. El mexicano perdió por puntos en una decisión unánime contra el estadounidense en el Alliegant Stadium de Las Vegas, en un combate para la historia que salió a través de la plataforma Netflix. El tapatío volvió a mostrar su muy buen nivel arriba del cuadrilátero, pero no le alcanzó contra uno de los rivales más difíciles de su carrera.

Es que el dueño de casa llegaba con un récord invicto de 41 victorias (31 por KO) y como candidato a arruinarle la fiesta al nacido en Guadalajara. Habiendo sido campeón indiscutido en dos categorías -superligero y welter-, Crawford buscó hacerlo en una tercera justamente contra el "Canelo" y lo logró dando la talla. De esta manera, le arrebató al mexicano sus títulos mundiales del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en un cruce que quedará en la retina de todos los fanáticos.

Crawford venció a Canelo Álvarez en una pelea de boxeo para la historia

Los primeros rounds le sirivieron a Crawford para acomodarse arriba del ring recibiendo los golpes por parte del tapatío que no dudó en atacar. Sin embargo, el panorama cambió rápidamente para el dueño de casa que subió dos divisiones para pelear en los supermedianos. En cantidad de manos lanzadas y a la hora de conectar, fue el estadounidense el que dominó las acciones poniendo en aprietos constantemente al principal candidato a quedarse con la victoria.

Sin embargo, a diferencia de otros rivales a los que Canelo enfrentó en los últimos años, el invicto sí lo conectó constantemente y lo complicó no sólo moviéndose de lado a lado, sino también pegándole con constancia. En los últimos asaltos terminó de sellar una victoria que sin dudas quedará en la historia del deporte de los puños ya que no sólo terminó con el reinado del tapatío, sino que además alcanzó el campeonato unificado en su tercer categoría siendo el primero en la historia en lograrlo tal como ya lo hizo en dos divisiones. Además, lo hizo en una noche memorable en la que Netflix fue la plataforma encargada de la transmisión siendo otro de los puntos clave de la jornada.

Qué pasará con Canelo Álvarez tras la derrota contra Crawford

El futuro del tapatío todavía no está definido, pero se estima que hará al menos dos combates más de acuerdo a lo firmado con Turki Alalshikh para hacer 4 peleas -de las cuales lleva ya la mitad-. Claro que, los compromisos venideros serán ya sin los títulos que tuvo hasta esta noche que perdió con Terence Crawford. Si bien no palpitaron la revancha, también es cierto que existe la posibilidad de que se vuelvan a enfrentar y el mexicano busque ganar lo que perdió en el Alliegant Stadium de Las Vegas este sábado 13 de septiembre. Para Crawford será gloria de ahora en más, ya que ningún otro en la historia alcanzó lo que él cosechó esta noche.