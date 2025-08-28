Boxeo: a Crawford lo echaron del colegio, sobrevivió a un balazo y va por Canelo Álvarez

Boxeo: Terence Crawford, el multicampeón que va por los títulos de Canelo Álvarez

Saúl "Canelo" Álvarez es el principal objetivo a vencer por Terence Crawford, la estrella estadounidense del boxeo que está a un paso de seguir haciendo historia en el deporte de los puños. El nacido en Omaha, Nebraska acumula un total de 41 victorias de las cuales 31 fueron por KO y el próximo 13 de septiembre en el Alliegant Stadium de Las Vegas buscará dar el gran batacazo del 2025. Si bien el principal candidato es el tapatío, su rival tiene un recorrido espectacular y envidiable para muchos boxeadores.

El oriundo de Guadalajara es el campeón unificado de la categoría supermediano ostentando los títulos de las cuatro entidades más importantes en la disciplina: el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB). En el caso de Crawford, fue el primero en lograrlo en otras dos divisiones -superligero y welter-, algo que sólo alcanzaron luego el ucraniano Oleksandr Usyk y el japonés Naoya Inoue a nivel masculino. Claro que, la carrera del deportista de 37 años que busca destronar al "Canelo" no es sólo lo que hizo arriba del ring sino también abajo y desde más joven.

Crawford, de ser expulsado de la escuela a recibir un balazo y hacer historia en el boxeo para luego buscar los títulos de Canelo

Al boxeador nacido en Estados Unidos que brilla en el deporte de los puños lo echaron de cinco escuelas en su adolescencia para luego graduarse en su ciudad natal. Sin dudas, todo lo vivido en aquellos años lo ayudó a salir adelante y hasta llegó a dar un discurso de graduación en la Universidad de Nebraska donde además fue honrado por su recorrido e historia. "Ser de Ohama significa que eres un peleador. Eso es algo que tenemos en común, yo fui un peleador antes de convertirme en boxeador. Tú controlas tu propio destino, tú defines tu grandeza", fueron algunas de las declaraciones del púgil hace tres meses atrás para más de 2000 estudiantes.

Un dato no menor con respecto a su carrera en el boxeo es que en 2008 -cuando recién tenía 4 peleas-, Terence Crawford ganó una partida de dados y sobrevivió tanto a una balacera en su barrio como también al impacto de una bala dirigida a su cabeza. Según se supo en ese momento y él mismo declaró, le dieron un tiro pero el proyectil rebotó en su cráneo y cayó. "La ventana hizo que girara en vez de ir derecho y fui manejando al hospital, no me iba a quedar sentado", aseguró en su momento el próximo rival del tapatío.

Saúl "Canelo" Álvarez vs. Terence Crawford, el sábado 13 de septiembre

Cuándo es la pelea de boxeo entre Canelo y Crawford: hora, TV y cómo verla online

El combate tan esperado que enfrentará al tapatío contra el estadounidense se desarrollará el sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos. En el mismo estarán en juego los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) que hoy están en poder del tapatío. La transmisión estará a cargo de Netflix y seguramente será después de la medianoche de la mencionada fecha.