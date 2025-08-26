Impacto para Canelo Álvarez en el boxeo por lo que pasó con su rival antes de la pelea

Boxeo: impacto para Canelo Álvarez por lo que pasó con su rival antes de la pelea

Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán el próximo sábado 13 de septiembre del 2025 en Las Vegas (Estados Unidos) y el local sufrió un inesperado revés. Dicho combate es uno de los más esperados por los fanáticos del boxeo a nivel global, teniendo en cuenta que estarán en juego todos los títulos mundiales de la categoría supermediano que el tapatío tiene en su poder. Su rival, que irá por dichos cinturones, perderá uno de los que actualmente posee.

Es que el nacido en Nebraska es el monarca superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), pero esta última tomó la tajante decisión de sancionarlo. En las semanas previas al duelo contra el oriundo de Guadalajara, el organismo le quitará la faja interina que ostenta ya que el excampeón indiscutido welter y superligero ahora peleará en otra división. En las últimas horas trascendió la peor noticia para el reconocido púgil que intentará destronar al "Canelo".

La AMB le sacó un título a Crawford antes de la pelea contra Canelo Álvarez

Según se conoció a través del periodista Dan Rafael desde Estados Unidos, "cuando Terence Crawford se suba al ring perderá el reconocimiento como campeón de las 154 libras de la AMB". De esta manera, más allá de lo que suceda en la pelea, dejará de tener ese cetro en su poder, el cual quedará vacante. Esta determinación por parte de la entidad puede abrir una puerta para el también estadounidense Jermell Charlo, quien en 2023 peleó por última vez justamente ante "Canelo" y puede bajar dos categorías para ir por ese título.

Terence Crawford sufrió un revés inesperado antes de pelear con Canelo Álvarez

Canelo Álvarez vs. Crawford: hora, TV en vivo y cómo ver la pelea de boxeo online en Argentina

El duelo entre el mexicano y el estadounidense se desarrollará el próximo sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos. En el mismo estarán en juego los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) que están en poder del tapatío. En cuanto a la transmisión, la misma estará a cargo de Netflix y seguramente será después de la medianoche de la mencionada fecha.

Quién es Crawford, el próximo rival de Canelo Álvarez

El púgil estadounidense que se enfrentará al tapatío acumula un récord invicto de 41 victorias (31 por KO) en la misma cantidad de presentaciones y es campeón interino superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) luego de ser el único boxeador en la historia que fue monarca indiscutido en dos divisiones -superligero y welter-. Sus estadísticas y números lo muestran como un firme candidato a terminar con el reinado de Álvarez entre los supermedianos.

Desde su debut como profesional en 2008 en adelante, el nacido en Nebraska no dejó de cosechar éxitos y acumuló una buena cantidad de triunfos por la vía rápida, por lo que deberá ser una alerta para "Canelo" Álvarez. Además, su carrera con 37 años ha pasado por varias etapas en las que incursionó en distintas diviones y siempre dio la talla. En este caso dejará atrás los superwelter para pelear dos categorías más arriba de su peso y buscar la épica en su país de origen.