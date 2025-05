Sorpresa en el boxeo: Canelo Álvarez tiene rival definido para su próxima pelea

Saúl "Canelo" Álvarez ya dejó atrás la pelea contra el cubano William "Indomable" Scull donde ambos protagonistas tuvieron una noche para el olvido por distintas cuestiones. El tapatío ya piensa en lo que se viene y tiene rival definido para subirse al ring otra vez en el mes de septiembre del 2025, para el que tuvo su primer cara a cara. De hecho, el mismo tuvo lugar tras su triunfo contra el caribeño en Arabia Saudita en el que no brilló y que deshizo cualquier expectativa de los fanáticos del boxeo.

Ante el planteo del caribeño, el nacido en Guadalajara estuvo lejos de su mejor nivel y no tuvo tantas oportunidades de conectarlo para llegar al KO. Por su parte, Scull mantuvo firme su idea de "pegar y no dejarse pegar", pero no terminó de convencer a los jueces que le dieron la pelea ganada al mexicano. Todo análisis quedó de lado cuando una vez culminada la contienda el propio "Canelo" estuvo de frente con Terence Crawford, quien será su siguiente contrincante en el cuadrilátero y de dicho cruce ya hay detalles.

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: todo lo que hay que saber antes de la pelea

Tan sólo minutos después de la pelea contra el "Indomable" y sin que se baje del ring, se supo que el tapatío actual campeón unificado de la categoría supermediano se enfrentará contra el estadounidense. El combate tendrá lugar el próximo sábado 12 de septiembre en el Alliegant Stadium de Las Vegas y no en Arabia Saudita. Cabe destacar que el oriundo de Guadalajara firmó un contrato para hacer cuatro peleas allí y hasta el momento el boxeador que cuenta con 63 triunfos (39 por KO), 2 empates y 2 derrotas sólo cumplió con la del pasado sábado.

En cuanto a los títulos que habrá en juego, Álvarez expondrá sus cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) -este último se lo arrebató al cubano-. Por su parte, quien será local en esta contienda buscará la victoria y quedarse con dichas fajas, lo cual ya logró en la división welter. A su vez, cuenta con un récord por demás prometedor para dar la gran sorpresa.

El primer cara a cara de Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford

La carrera de Crawford en el boxeo, el próximo rival de Canelo Álvarez

El nacido en Omaha, Nebraska, acumula un récord invicto de 41 victorias (31 por KO) en la misma cantidad de presentaciones y es campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) e interino superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) luego de ser el único boxeador en la historia que fue monarca indiscutido en dos divisiones -superligero y welter-. Sus estadísticas y números lo muestran como un firme candidato a terminar con el reinado de Álvarez entre los supermedianos, aunque también es cierto que tendrá que subir para enfrentarlo.

Desde su debut como profesional en 2008, el estadounidense no dejó de ganar y acumuló una buena cantidad de triunfos por la vía rápida, por lo que deberá ser una alerta para "Canelo" Álvarez. Además, su carrera con 37 años ha pasado por varias etapas en las que incursionó en distintas diviones y siempre dio la talla. En este caso dejará atrás los superwelter para pelear dos categorías más arriba de su peso y buscar la épica en su país.