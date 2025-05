Sorpresa en el boxeo por el regreso al ring de una reconocida leyenda: "Título mundial"

Sorpresa en el boxeo por el regreso al ring de una reconocida leyenda

Si bien hace casi cuatro años que no pelea, una verdadera leyenda del boxeo volverá a subirse a un ring en los próximos meses y lo hará en el marco de una pelea por título mundial. Sin dudas la noticia sorprendió a más de uno, ya que más allá de su inactividad igualmente tendrá esta oportunidad ante un exponente actual. Por supuesto, la noticia sobre su regreso a los cuadriláteros llamó la atención de más de uno, más aún sabiendo que él mismo anticipó en algún momento que pelearía otra vez de manera profesional.

Se trata de Manny Pacquiao, el filipino que con el paso de los años no sólo ganó peleas, sino también el cariño de la gente que lo sigue alrededor del mundo como también en su país natal. "Pac-Man", quien ganó cruces históricos y también se encontró con un duro revés como la derrota con Floyd Mayweather, se convirtió en una importante figura política pero nunca se olvidó de la disciplina en la que brilló durante décadas y todo lo que le dio a lo largo de los años. Por esto, sueña con hacer un último combate para analizar sus condiciones y todos los datos estarían confirmados para que finalmente se realice.

Los detalles del regreso de Manny Pacquiao al boxeo

"En este momento Mario Barrios va a pelear contra Manny Pacquiao en julio. Esa es una pelea tremenda", aseguró Mauricio Sulaimán -presidente del Consejo Mundial de Boxeo-. A su vez, el directivo recordó el recorrido del asiático y todo lo que logró con el paso del tiempo. "El primer título mundial fue en peso mosca con el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y quiere retirarse con el mismo cinturón, pero de la categoría welter. De esta manera, quedó descartada la chance de que a la brevedad se enfrente a Floyd Mayweather, con quien se midió en otra oportunidad y el estadounidense se impuso en las tarjetas,

Manny Pacquiao volvería al ring en julio del 2025

Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao 2, la revancha que espera el mundo

"El año que viene espero verlos aquí en Japón, en una gran pelea. Una gran pelea contra... no sé si querían que lo diga, pero será contra Floyd Mayweather", esbozó el excampeón del mundo nacido en Filipinas acerca de este combate a principios del 2024. Al parecer se tratará de una exhibición teniendo en cuenta que los mencionados púgiles no están en actividad en la actualidad, pero eso no quitará que sea más que atrayente teniendo en cuenta las figuras que se subirán una vez más al cuadrilátero.

Con respecto al enfrentamiento que tuvo lugar en el MGM Grand el 2 de mayo del 2015, Floyd se quedó con la victoria en las tarjetas (116-112; 116-112; 118-110) y el asiático estuvo lejos de desplegar su buen boxeo. Para colmo, se encontró con un estilo marcado por parte del estadounidense a nivel defensivo que le sirvió para no perder la calma y dominar las acciones en gran parte de los asaltos. Con la victoria, el entonces local retuvo sus títulos welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).