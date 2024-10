Lucas Matthysse contó la verdad de la derrota con Pacquiao y sorprendió al mundo del boxeo: "Oportunista"

Boxeo: la verdad detrás de la derrota de Lucas Matthysse contra Pacquiao

Lucas Matthysse es uno de los últimos campeones del mundo que dio el boxeo argentino y años después de su retiro dio detalles de lo sucedido en su última pelea. La "Máquina" se subió al ring del Axiata Arena de Kuala Lumpur para enfrentar a Manny Pacquiao en julio del 2018 y la leyenda filipina le ganó por la vía rápida en el séptimo asalto. En su momento, el resultado de aquel duelo causó revuelo y ahora el propio expúgil de Trelew, Chubut, que selló su récord con 39 victorias (36 por KO) y 5 derrotas reveló toda la verdad detrás de aquel cruce con el asiático.

Sin dar nombres, el oriundo del barrio Mil Viviendas destrozó sin filtro a uno de los integrantes de su equipo, con el que trabajó en los combates previos a colgar los guantes e influyó no sólo en su desempeño arriba del ring, sino también a nivel anímico. En diálogo con el ciclo radial Cerca del Ring, uno de los grandes representantes de la familia Matthysse no se guardó nada y aprovechó la ocasión para hablar justamente de este tema por primera vez después de su adiós al deporte de los puños. A su vez, el exmonarca superligero y welter analizó tanto su recorrido como también lo que vive en el presente.

Las fuertes declaraciones de Lucas Matthysse sobre la derrota con Manny Pacquiao

"Tuve una muy mala experiencia con el preparador físico, es algo que no conté nunca. Me volví para Trelew después de la pelea con (Viktor) Postol y ya me había retirado. Volví a entrenar con mi cuñado (Mario 'Mauko' Narváez -hermano de Omar), con mí hermana (Soledad Matthysse) y el preparador físico, que estuvo siempre muy interesado en la plata. Un día voy al gimnasio y no había nadie de la gente que entrenaba conmigo. Entonces hablé con mi cuñado y me dijo que era por el tema del porcentaje que pedía el PF, que el promotor (Mario) Arano le pagaba poco y quería más plata".

"La realidad es que yo nunca peleé por la plata, nosotros somos peleadores de raza. Este es un oportunista. Para la pelea con Pacquiao ya viajé incómodo. En el combate sentí un poco más lo que pretendía porque había una moneda más y quería cobrar mucho más que todos, incluso que yo. Él tenía su negocio más allá del boxeo y me molestó mucho, me bajoneó mucho, me sentía mal por todo eso y nadie me preguntaba qué me pasaba. Más vale que uno quiere ganar plata, pero nunca fue mí intención. Fue una experiencia re chota, que a alguien como yo le brinde todo esto hasta cosas de mí intimidad y sólo le importe la plata".

La caída de Lucas Matthysse a manos de Manny Pacquiao en 2018

"Peleo con Pacquiao, nos volvemos a Argentina y después de bajar en Ezeiza él venía en la camioneta escribiendo un mensaje diciendo que me habían dado plata por atrás y por eso me tiré. La verdad que no peleé tanto por eso, porque me dolió mucho todo eso. El loco andaba de novio, todos los fines de semana se iba y nos dejaba solos. Somos grandes, pero es una concentración del primer nivel. Me re dolió escuchar que dijo que me vendí. Si yo le ganaba a Pacquiao la próxima iba con Canelo y ahí sí iba a ganar más plata. Pero me retiré por eso, nunca me había pasado de tener a esta gente tan interesada en la plata siendo que a mí no me gustaba".

"Me dolió la falta de respeto y profesionalismo que tuvo. Ahora que me disculpe ella, pero está trabajando con mí hermana y me duele ver que en su gimnasio tiene tantas fotos mias, me da vergüenza porque el hombre ese fue una cagada conmigo. Fue un traidor, una mala persona. Lo siento por mí hermana, pero esta gente le hace muy mal al boxeo. Los va a cagar a todos, es un negociante y es lo único que quiere. Una porquería como persona. Nunca lo conté, era algo que tenía adentro. De hecho a mí hermana se le cayeron dos peleas que tenía y... por algo pasan las cosas. La apoyo más que nunca, pero ver que entrena con él me rompe un poco. Le va a hacer mal al boxeo si se mete más todavía en Trelew, lo va a quemar".