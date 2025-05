El escandaloso dato que salió de Mirtha Legrand tras mostrarse a favor de Milei

El escandaloso dato de Mirtha Legrand que salió a la luz.

Mirtha Legrand está en el ojo de la tormenta debido al escándalo con su chofer Marcelo Campos, quien estuvo a su servicio durante 30 años y denunció a la conductora por incumplimiento de pagos, y ahora salieron a la luz más detalles que complican su situación en la Justicia, ya que la familia de la conductora no pudo llegar a un acuerdo con los abogados del trabajador.

"Marcelo, el exchofer de Mirtha Legrand, va por todo", anunció Karina Mazzocco en A la Tarde (América TV) antes de darle pie a Luis Bremer, quien explicó con lujo de detalles los polémicos datos sobre el conflicto que se filtraron y ponen a Mirtha contra las cuerdas: "Así es. Va a juicio, ya está confirmado luego del desencuentro de los abogados de Mirtha Legrand y los abogados de Marcelo. Uno piensa en Marcelo y Mirtha y uno piensa casi en una sociedad, y hablo de sociedad a la hora de salir, un evento, un restaurante. Lo que me enteré es que en noviembre del 2023 Marcelo habló con Mirtha Legrand y le dijo: 'además de estar cobrando la mitad de lo que contempla el convenio que debo cobrar, hay un conjunto de horas extra del 2021 y el 2022 que nunca me pagaron'. Mirtha le respondió que hable con el contador para resolverlo. Pero luego de esto hubo un silencio entre noviembre del 2023 hasta el 4 de junio del 2024. Marcelo volvió a pedir una reunión a la que fueron Marcelo, el contador de Mirtha, Nacho Viale y la propia Mirtha Legrand, que promovía resolver este tema. Esto no se resolvió y llegó un momento, mucho antes del último cumpleaños de Mirtha Legrand, donde le impiden el ingreso al departamento a Marcelo".

Bremer explicó que tras la frustrada reunión del chofer Marcelo para recomponer su salario, la familia de Mirtha Legrand cambió el trato para con él y empezaron a mandarlo "al baño de la cochera, no le pagaban los refrigerios, lo mandaban a comer a la cochera". También, el periodista recordó que el chofer de Mirtha no estaba cobrando lo que le correspondía y aportó más información que compromete a "La Chiqui": "Por convenio debía cobrar $1.400.000 y cobraba $700.000. Marcelo le quiere cobrar las corbatas y las camisas a Mirtha Legrand, porque lo obligaban a vestirse de una manera pero no le pagaban el uniforme".

Quiénes serán los testigos del chofer de Mirtha Legrand en la Justicia

"Marcelo ya está reuniendo material para presentar en el juicio. Ya tiene citados a 10 testigos que serían fotógrafos, reporteros, dos productores y están buscando periodistas que hayan estado tanto en la temporada de Mar del Plata como Buenos Aires para acreditar las locaciones", sumó Daniel Ambrosino, ya que la pelea seguirá en la Justicia. "Un dato más: va a reclamar servicios telefónicos de los últimos años por el valor de 6 millones de pesos", cerró Bremer, en tono ácido.