El tenis argentino sufrió un duro golpe y quedó eliminada de la United Cup ante Suiza

Argentina, afuera de la United Cup: el duro batacazo que recibió el tenis nacional en el certamen que se juega en Australia.

El tenis argentino recibió un duro golpe este miércoles: el equipo nacional quedó eliminado de la United Cup que se está disputando en Perth, Australia, frente a Suiza en cuartos de final. A pesar de demostrar un gran rendimiento a lo largo de toda la competencia y de alcanzar esta instancia por primera vez desde su creación en 2023, el combinado no pudo contra sus pares europeos, quienes se llevaron el triunfo gracias al punto decisivo de dobles mixtos.

La jornada había comenzado cuesta arriba para Argentina, con la derrota contundente de Solana Sierra ante Belinda Bencic por 6-2 y 6-2. Sin embargo, Sebastián Báez, uno de los puntos altos del conjunto albiceleste en el torneo, venció en sets corridos a Stanislas Wawrinka (campeón de tres Grand Slams y ex número 3 del mundo) por 7-5 y 6-4 y mantuvo vivas las ilusiones de clasificar a semifinales. El bonaerense mostró un gran nivel sobre canchas rápidas, sumó su tercera victoria en la semana y emparejó la serie con autoridad.

Con la serie igualada, todo se definía en el dobles mixto, con Guido Andreozzi y Lourdes Carlé como representantes argentinos frente a la pareja conformado por Bencic y Jakub Paul. A pesar de mostrar un buen nivel, la dupla nacional cayó por 6-3 y 6-3, resultado que le dio a Suiza el punto decisivo y el pase a las semifinales.

Cómo fue el recorrido de Argentina en la United Cup 2026

El elenco nacional fue parte del Grupo A, en el que se impuso por 3 a 0 ante España en su debut y no pudo contra Estados Unidos en la segunda jornada perdiendo 2 a 1. Gracias a algunos resultados, los capitaneados por Sebastián Gutiérrez obtuvieron la clasificación a la fase eliminatoria; el emparejamiento en cuartos fue contra Suiza, que compartió zona con Francia e Italia, y en esa instancia Argentina quedó eliminada.

El nivel de Báez, una de las grandes sorpresas en el arranque del 2026

Las grandes actuaciones que tuvo el nacido en San Martín, provincia de Buenos Aires, ilusionaron al tenis argentino de cara a un nuevo año de competencia. El bonaerense de 25 años ganó en sus tres presentaciones ante rivales de alto nivel: Jaume Munar (España, 38°), Stan Wawrinka (Suiza, 157° y ex número 3 del mundo) y Taylor Fritz (Estados Unidos, 6°, la mejor victoria de su carrera ante un top 10). Después de un 2025 flojo, en el que únicamente se consagró campeón del Rio Open, Báez buscará volver a su mejor versión en este año.

El oriundo de San Martín demostró un gran nivel en la United Cup y ganó con autoridad en sus tres presentaciones.

Qué es la United Cup: formato y cómo se disputa

El certamen comenzó el pasado viernes 2 de enero y se extiende hasta el domingo 11 en las ciudades de Sidney y Perth. Esta edición la conformaron 6 grupos de 3 selecciones de las cuales avanzaron tanto los primeros como los dos mejores segundos para definir a los 8 que jugarán desde cuartos de final. En cuanto a los cruces, se disputan al mejor de tres partidos con dos singles (uno masculino y otro femenino) y un dobles mixto. El seleccionado argentino participó tanto en 2023 como en 2025 sin poder pasar de ronda, lo cual sí consiguió en 2026.

La United Cup tomó el luga r de la ATP Cup que se desarrolló entre 2020 y 2022. Estados Unidos lo ganó por primera vez en 2023, Alemania lo obtuvo en 2024 y nuevamente los estadounidenses se quedaron con la última en 2025. Un detalle no menor es que otorga puntos tanto para el ranking ATP como para el WTA y 11 millones de dólares en premios.