Batacazo de Frana y 4 debutantes en la Copa Davis: el equipo de Argentina vs. Corea del Sur

El equipo de Argentina para la Copa Davis de tenis contra Corea del Sur.

El capitán del equipo de Argentina en la Copa Davis 2026 de tenis, Javier Frana, sorprendió a todos con la lista para afrontar la serie inicial frente a Corea del Sur. El líder de la "Albiceleste" convocó a cinco jugadores, de los cuales cuatro serán debutantes en el máximo torneo de Selecciones del mundo en este deporte.

La lista de Argentina vs. Corea del Sur para el debut en la Copa Davis 2026 de tenis

En este oportunidad, Frana escogió a Thiago Tirante (106°), Marco Trungelliti (131°) y Federico Gómez (183°) como singlistas, mientras que en el dobles estarán Andrés Molteni (26°) y Guido Andreozzi (33°). Este último será el único que no se estrenará en el certamen. Por lo tanto, no habrá singlistas en el top 100 del ranking mundial en la actualidad y quedaron afuera los tenistas albicelestes de mayor peso que hoy se encuentran en el top 100 del escalafón: Francisco Cerúndolo, Tomás Etecheverry, Sebastián Báez, Francisco Comesaña, Camilo Ugo Carabelli, Mariano Navone y Juan Manuel Cerúndolo.

Precisamente cuatro de los cinco compatriotas que llevaron al país al Final 8 de noviembre pasado en Bolonia (Italia) no estarán en el cruce ante los asiáticos y sólo se sostendrá Molteni. De esta manera, el capitán aprovechará para probar alternativas a futuro ante uno de los adversarios de menor jerarquía que arrojó el sorteo.

¿Cuándo es la serie de Argentina vs. Corea del Sur por la Copa Davis 2026?

El choque se llevará a cabo el sábado 7 y domingo 8 de febrero en el Gijang Stadium de Busan, sobre una superficie rápida. El compromiso será en el marco de la primera ronda de las clasificaciones.

El cuadro de la Copa Davis 2026

Chile vs. Serbia.

Alemania vs. Perú.

Croacia vs. Dinamarca.

Ecuador vs. Australia.

Noruega vs. Gran Bretaña.

Bulgaria vs. Bélgica.

Japón vs. Austria.

India vs. Países Bajos.

Corea del Sur vs. Argentina.

Hungría vs. Estados Unidos.

República Checa vs. Suecia.

Francia vs. Eslovaquia.

Brasil vs. Canadá.

*España (1) obtiene el pase directo a la segunda ronda de qualifiers; Italia, por su parte, pasa directo al Final 8 al ser anfitrión y campeón defensor.

Frana, molesto por los cambios en el sorteo de la Davis

El capitán de la Selección Argentina expresó su desilusión con el hecho de tener que enfrentar a Corea del Sur en condición de visitante: "Con relación al sorteo, uno trata de aceptar lo que toca y no empezar a hacer conjeturas. Obviamente todos teníamos el deseo y las ganas de jugar de local porque este año sentimos muchísimo el apoyo de la gente, la cercanía y la conexión con el público, incluso a la distancia".

“Los cambios de la ITF para este año hizo que el tenis argentino se vea claramente perjudicado porque no es compatible con la gira sudamericana, privando a los jugadores de Copa Davis que participen en Rosario y Buenos Aires y quedar mal preparados para la gira, que es vital para ellos por los puntos que hay en juego y las posibilidades de jugar en su país”, sostuvo.

"Esperemos poder tener una buena primera ronda. Más allá de la incomodidad del traslado y la distancia, de jugar lejos y de tener que sortear este primer desafío, después veremos cómo se dan las situaciones. Pero, como siempre digo, no es momento de ir más allá de lo inmediato. Hay que tratar de mentalizarse para afrontar este nuevo desafío, este nivel de incomodidad que es innegable, pero es lo que toca. Estaremos como siempre dando lo mejor que tenemos", sentenció Frana.