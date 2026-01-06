El Balneario El Edén es perfecto para pasar una tarde de verano (Gentileza Municipalidad de Teodelina).

Un histórico balneario fue oficialmente reinaugurado en Teodelina, Santa Fe, y es furor porque cuenta con la pileta municipal más grande de Latinoamérica. Se trata del Balneario El Edén, uno de los puntos recreativos más representativos de la localidad, tras concretar una profunda obra de puesta en valor que recupera y actualiza un espacio clave para el turismo y la identidad local.

El balneario fue inaugurado por primera vez en 1958 y, a lo largo de las décadas, había sido objeto de arreglos y mejoras menores. No obstante, esta intervención marca un hecho histórico: es la primera remodelación integral de gran magnitud, que permitió no solo restaurar el natatorio, sino también renovar sus instalaciones y ampliar la propuesta recreativa para vecinos y visitantes.

El Edén se distingue por ser la pileta municipal más grande de América Latina, con dimensiones de 180 metros de largo por 80 de ancho. Se trata de un natatorio de agua salada, proveniente de las napas vinculadas al Río Salado, emplazado en un entorno natural privilegiado, junto a la laguna El Chañar, el principal espejo de agua de Teodelina.

Además, el balneario cuenta con camping, parrilleros, canchas deportivas, escenario, duchas, dormis, puestos materos y foodtrucks, consolidándose como un espacio de encuentro recreativo, social y turístico para toda la región. La reinauguración se dio en un año clave para la localidad: durante el 2025, no sólo Teodelina fue declarada ciudad, sino que también celebró 150 años de su fundación.

Balneario El Edén (Gentileza Municipalidad de Teodelina).

Cambios en el Balneario El Edén en esta reinauguración

Restauración integral del fondo del natatorio.

Reestructuración del perímetro de la pileta.

Balneario El Edén (Gentileza Municipalidad de Teodelina).